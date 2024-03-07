Тренер «Ман Сити» Гвардиола выразил недовольство непростым графиком своей команды

«Поговорить о возможном переносе матчей с представителями Премьер-лиги? Они скажут: “Мы платим много денег, заткнитесь!”.



В игре ЛЧ с “Копенгагеном” мне нужны были свежие ноги. Я вижу, насколько сильно устали мои футболисты. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают играть в субботу, а мы играли с “МЮ” в воскресенье. Мне нужны были свежие ноги и люди, которые смогут выдержать столь непростой матч», — приводит слова Гвардиолы Goal.