Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:00
Юнион
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
Футбол. Еврокубки
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
5.03
Бавария
Лацио
30
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
20.02
Интер
Атлетико
10
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Ман Сити» Гвардиола выразил недовольство непростым графиком своей команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обрушился с критикой на расписание матчей своей команды в нынешнем сезоне. Испанец рассказал, почему произвёл существенную ротацию состава в ответной игре ⅛ финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1).

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Поговорить о возможном переносе матчей с представителями Премьер-лиги? Они скажут: “Мы платим много денег, заткнитесь!”.

В игре ЛЧ с “Копенгагеном” мне нужны были свежие ноги. Я вижу, насколько сильно устали мои футболисты. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают играть в субботу, а мы играли с “МЮ” в воскресенье. Мне нужны были свежие ноги и люди, которые смогут выдержать столь непростой матч», — приводит слова Гвардиолы Goal.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 63 очка и опережая «Манчестер Сити» всего на одно очко. Встреча между лидерами АПЛ состоится в воскресенье, 10 марта. Команды сыграют на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде». Начало матча — в 18:45 мск.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь