Аканджи про ЛЧ: «Ман Сити» — один из фаворитов. Уверены в себе, входя в следующую стадию

«Первые два гола [к 9-й минуте] облегчили нам задачу, ведь мы были уже на четыре мяча впереди. Им было уже очень сложно вернуться. Была фаза, в ходе которой мы играли не очень хорошо, но в этом матче мы сделали то, что должны были.



Посмотрим, как сложится турнир, но сейчас мы чувствуем себя хорошо. Входя в следующую стадию, мы уверены в себе. “Ман Сити” — один из фаворитов, но нам все еще предстоит это доказывать», — сказал защитник, признанный лучшим игроком матча, в интервью TNT Sports.