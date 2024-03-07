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10:26 (мск), источник: Sports

Аканджи про ЛЧ: «Ман Сити» — один из фаворитов. Уверены в себе, входя в следующую стадию

«Манчестер Сити» вышел в ¼ финала турнира, дважды обыграв «Копенгаген» (3:1, 3:1).

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Первые два гола [к 9-й минуте] облегчили нам задачу, ведь мы были уже на четыре мяча впереди. Им было уже очень сложно вернуться. Была фаза, в ходе которой мы играли не очень хорошо, но в этом матче мы сделали то, что должны были.

Посмотрим, как сложится турнир, но сейчас мы чувствуем себя хорошо. Входя в следующую стадию, мы уверены в себе. “Ман Сити” — один из фаворитов, но нам все еще предстоит это доказывать», — сказал защитник, признанный лучшим игроком матча, в интервью TNT Sports.

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