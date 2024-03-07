Этому плей-офф ЛЧ не хватает интриги и сенсаций. Турнир давно превратился в Суперлигу

Половина ответных матчей ⅛ финала Лиги чемпионов позади. Одно из главных впечатлений от них — скучно и предсказуемо. В том смысле, что в четвертьфинал прошли те, кто, по всем прикидкам, и должен был. Да, «Лацио» дал надежду на сенсацию, победив «Баварию» в первом матче, но в ответной игре в Мюнхене римляне выглядели жалко, убого и беспомощно. Да, «Реалу» пришлось немного понервничать против «Лейпцига», но каких-то настоящих шансов на второй гол у гостей в Мадриде и не было (да и то он всего лишь перевел бы матч в овертайм, не более). И, честно говоря, эта игра забудется через три дня — ничего памятного и действительно цепляющего в ней не было. Ну да, у фаворита случился плохой день, но он справился.

Есть еще четыре пары на следующей неделе. В одной из них вроде как намечается сенсация — «Порту» поедет в гости к «Арсеналу» после домашней победы со счетом 1:0. Но даже если «драконы» пройдут дальше, оглушительной неожиданностью это не станет — лигочемпионского опыта уровня плей-офф у них в разы больше (например, они были в восьмерке сильнейших дважды за последние пять лет).

Нынешний «Атлетико» против нынешнего «Интера»? Мы привыкли видеть «матрасников» на поздних стадиях плей-офф.

«Барселона» против «Наполи»? Соперничество двух тяжелобольных команд, находящихся в ожидании больших перемен.

Наконец, «Боруссия» Д против ПСВ? Да вообще все равно.

Футболисты «Баварии» | Источник: Reuters

В общем, получается, что четвертьфинал Лиги чемпионов — это такой междусобойчик старых знакомых. Ну, или обычных подозреваемых. «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», где-то там маячит «ПСЖ». Ах да, нет «Ливерпуля» — но он вышел покурить и обязательно вернется в следующем году…

Эмоциональные ощущения всегда нужно сверять с фактами — иногда реальность оказывается совершенно другой. Так вот, за последние десять лет, начиная с сезона-2013/14, в четвертьфинале Лиги чемпионов играли 27 клубов из семи стран. Это:

— «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Вильярреал» (Испания);

— «МЮ», «Челси», «МС», «Лестер», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» (Англия);

— «Боруссия» Д, «Бавария», «Вольфсбург», «Лейпциг» (Германия);

— «Ювентус», «Рома», «Аталанта», «Милан», «Наполи», «Интер» (Италия);

— «ПСЖ», «Монако», «Лион» (Франция);

— «Порту», «Бенфика» (Португалия);

— «Аякс» (Нидерланды).

Вроде бы вполне себе пестрая и разнообразная компания, никакого тебе элитарного клуба. Но при этом почти половина — 13 клубов — залетала в четвертьфинал Лиги чемпионов всего раз, и многие из них больше и не помышляют о подобном. Это «Севилья», «Вильярреал», «Лестер», «Тоттенхэм», «Вольфсбург», «Лейпциг», все итальянские клубы (за исключением «Ювентуса»), «Лион» и «Аякс». «Монако» был дважды, последний раз в 2017-м.

И получается, что есть более или менее стабильное ядро из пяти-шести топ-клубов, плюс еще пара команд типа кого-то из португальских грандов и той, которая выдает сезон десятилетия, как «Рома» — 2018, «Аякс» — 2019, «Аталанта» — 2020 или «Наполи» — 2023.

Знаете, что это напоминает? Ту самую пресловутую Суперлигу с ее закрытостью и элитарностью, против которой все так активно борются. Еще одно подтверждение того, что она давно уже существует под крылом УЕФА, а все телодвижения последних лет — не более чем борьба за передел собственности.

А главное, нам самим это нравится. Мы хотим пары вроде «Реал» — «Бавария» или «Ман Сити» — «Ливерпуль» в четвертьфинале ЛЧ, и никакие ПСВ нам там не нужны. Пусть уж лучше Дортмунд пройдет — какая никакая, но афиша. Это проще продавать. Это привлекает широкую аудиторию, которую никаким «Лейпцигом» не заманишь. Впрочем, тут ничего нового, все это проговаривалось уже не раз.

Еще интересно сравнивать. Тут, на первый взгляд, напрашивается сравнение с североамериканскими лигами, которые довольно часто противопоставляются классической европейской модели спорта, но оно не будет полностью корректным. Все же там речь идет о закрытых лигах со специфической системой комплектации команд, в ЛЧ же худо-бедно ротация участников через национальные чемпионаты происходит. Кроме того, в тех же НБА или НХЛ в плей-офф играют до четырех побед и намного ниже вероятность случайных результатов, чем в том формате, что применяется в ЛЧ.

Но давайте все же попробуем и посмотрим, сколько команд за последние 10 лет выходило в четвертьфинал Кубка Стэнли и плей-офф НБА. Так вот, в НХЛ это 28 клубов из 32, входящих в лигу. Проще перечислить тех, кто так и не смог: «Аризона», «Баффало», «Детройт» и «Миннесота». В НБА — 25 клубов из 30. Опять же, проще назвать тех, кто не смог: «Шарлотт», «Орландо», «Детройт», «Сакраменто» и «Миннесота».

Никаких выводов — хотя бы потому, что сравнение, как уже сказал, не вполне корректное. Но цифры занятные.