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11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Реала» Беллингем высказался по итогам игры с «РБ Лейпциг»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем подвёл итоги ответного матча финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1).

РеалЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Трудный матч. Мы не показали свой лучший футбол, но важно уметь побеждать и проходить дальше в самом важном турнире, даже когда играешь не так хорошо, как умеешь. Мы не довольны, но зато мы вышли в четвертьфинал», — приводит слова Беллингема Football on TNT Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

На групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победы во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. Последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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