Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:00
Юнион
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
5.03
Бавария
Лацио
30
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
20.02
Интер
Атлетико
10
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Джуд Беллингем — о тренере «РБ Лейпциг» Розе: Марко невероятный человек и специалист

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высоко отозвался о главном тренере «РБ Лейпциг» Марко Розе.

Реал
РБ ЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Накануне, 6 марта, «сливочные» сыграли вничью с «быками» (1:1) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Невероятный человек и тренер!» — написал Беллингем в социальной сети X (ранее Twitter) под видеороликом, на кадрах которого он общается с Розе по завершении игры.

Отметим, что Марко в своё время тренировал дортмундскую «Боруссию», где играл Джуд. Английский полузащитник перебрался в мадридский «Реал» прошлым летом, в нынешнем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь