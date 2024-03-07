Рюдигер — о выходе «Реала» в ¼ финала ЛЧ: Не празднуем, потому что играли плохо
Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался об игре своей команды в ответном матче финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1).
Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался об игре своей команды в ответном матче финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1).
Первый матч завершился победой «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.
«Мы не празднуем выход в четвертьфинал, потому что играли плохо. Мы не держали в уме результат первого матча, просто были небрежны и медлительны, не вступали в отборы. В Лиге чемпионов за такое зачастую наказывают.
“Лейпциг” хорошо играл, постоянно оказывая давление на нас. Эта команда заставила нас прижаться к воротам, и мы не нашли ответ на это. В Лиге чемпионов нельзя начинать и заканчивать матч так, как это делали мы. Нужно все 90 минут быть внимательными и заряженными на борьбу» — приводит слова Рюдигера CBS Sports.