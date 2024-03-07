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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Рюдигер — о выходе «Реала» в ¼ финала ЛЧ: Не празднуем, потому что играли плохо

Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался об игре своей команды в ответном матче финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1).

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Первый матч завершился победой «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

«Мы не празднуем выход в четвертьфинал, потому что играли плохо. Мы не держали в уме результат первого матча, просто были небрежны и медлительны, не вступали в отборы. В Лиге чемпионов за такое зачастую наказывают.

“Лейпциг” хорошо играл, постоянно оказывая давление на нас. Эта команда заставила нас прижаться к воротам, и мы не нашли ответ на это. В Лиге чемпионов нельзя начинать и заканчивать матч так, как это делали мы. Нужно все 90 минут быть внимательными и заряженными на борьбу» — приводит слова Рюдигера CBS Sports.

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