Рюдигер — о выходе «Реала» в ¼ финала ЛЧ: Не празднуем, потому что играли плохо

«Мы не празднуем выход в четвертьфинал, потому что играли плохо. Мы не держали в уме результат первого матча, просто были небрежны и медлительны, не вступали в отборы. В Лиге чемпионов за такое зачастую наказывают.



“Лейпциг” хорошо играл, постоянно оказывая давление на нас. Эта команда заставила нас прижаться к воротам, и мы не нашли ответ на это. В Лиге чемпионов нельзя начинать и заканчивать матч так, как это делали мы. Нужно все 90 минут быть внимательными и заряженными на борьбу» — приводит слова Рюдигера CBS Sports.