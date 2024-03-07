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7 марта, источник: Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Брайтон» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы

7 марта 2024 года итальянская «Рома» и английский «Брайтон» встречались в первом матче финала Лиги Европы.

Рома
БрайтонЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра прошла в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Встреча началась в 20:45 по московскому времени. Игра завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе римского клуба голы сегодня забивали: Пауло Дибала (13-я минута), Ромелу Лукаку (43-я минута), Джанлука Манчини (64-я минута) и Бриан Кристанте (68-я минута).

Ответный матч между «Брайтоном» и «Ромой» состоится 14 марта 2024 года. Он пройдёт в Брайтоне (Англия) на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Рома
4:0
Первый тайм: 2:0
Брайтон
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