«Рома» разгромила «Брайтон» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы

Игра прошла в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Встреча началась в 20:45 по московскому времени. Игра завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе римского клуба голы сегодня забивали: Пауло Дибала (13-я минута), Ромелу Лукаку (43-я минута), Джанлука Манчини (64-я минута) и Бриан Кристанте (68-я минута).