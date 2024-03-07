«Байер» вырвал ничью в матче с «Карабахом» Лунёва благодаря голу на 90+2-й минуте

Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 26-й минуте. С передачи Жунинью отличился Яссин Бензия. В самом конце первого тайма бразилец Жунинью отличился сам, удвоив преимущество «Карабаха». На 70-й минуте игрок «Байера» Флориан Вирц отыграл один мяч. На 90+2-й минуте чешский форвард немецкого клуба Патрик Шик сравнял счёт.

Российский голкипер азербайджанского клуба Андрей Лунёв провёл на поле все 90 минут.

Ответная встреча пройдёт 14 марта в Леверкузене.