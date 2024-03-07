«Аякс» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Встреча прошла на стадионе «Йохан Кройф Арена».

На 83-й минуте английский клб остался в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Эзри Конса. Через 3 минуты хозяева тоже остались вдесятером. Судья показал вторую желтую карточку защитнику Тристану Гойеру.

Ответный матч между «Аяксом» и «Астон Виллой» пройдет 14 марта в Бирмингеме.