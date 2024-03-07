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7 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Аякс» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

«Аякс» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом матче ⅛ финала Лиги конференций — 0:0.

Аякс
Астон ВиллаЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Йохан Кройф Арена».

На 83-й минуте английский клб остался в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Эзри Конса. Через 3 минуты хозяева тоже остались вдесятером. Судья показал вторую желтую карточку защитнику Тристану Гойеру.

Ответный матч между «Аяксом» и «Астон Виллой» пройдет 14 марта в Бирмингеме.

В других играх ⅛ финала Лиги конференций «Мольде» обыграл «Брюгге» (2:1), «Лилль» на выезде разгромил «Штурм» (3:0), а «Олимпиакос» дома усупил «Маккаби» из Тель-Авива (1:4).

Аякс
0:0
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
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