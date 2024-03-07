«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл чешскую «Спарту» в первом матче ⅛ финала плей-офф Лиги Европы.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл чешскую «Спарту» в первом матче ⅛ финала плей-офф Лиги Европы.
Встреча в Праге завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Алексис Макаллистер (6-я минута), Дарвин Нуньес (25, 45+3), Луис Диас (53) и Доминик Собослаи (90+4). На 46-й минуте вышедший на замену в перерыве защитник «красных» Конор Брэдли срезал мяч в собственные ворота. В составе хозяев на поле вышел экс-форвард московского «Локомотива» Ян Кухта.
Первый гол Нуньеса стал 1000-м для «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа, который по окончании сезона покинет клуб.
Ответная встреча команд пройдет 14 марта.
В другом матче дня итальянская «Рома» разгромила на своем поле английский «Брайтон» со счетом 4:0.