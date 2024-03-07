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7 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл чешскую «Спарту» в первом матче ⅛ финала плей-офф Лиги Европы.

Спарта П
ЛиверпульЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча в Праге завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Алексис Макаллистер (6-я минута), Дарвин Нуньес (25, 45+3), Луис Диас (53) и Доминик Собослаи (90+4). На 46-й минуте вышедший на замену в перерыве защитник «красных» Конор Брэдли срезал мяч в собственные ворота. В составе хозяев на поле вышел экс-форвард московского «Локомотива» Ян Кухта.

Первый гол Нуньеса стал 1000-м для «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа, который по окончании сезона покинет клуб.

Ответная встреча команд пройдет 14 марта.

В другом матче дня итальянская «Рома» разгромила на своем поле английский «Брайтон» со счетом 4:0.

Спарта П
1:5
Первый тайм: 0:3
Ливерпуль
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