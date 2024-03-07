Бедный Лунёв! «Карабах» был в минутах от главной европейской сенсации

«Карабах» провёл первый матч ⅛ финала Лиги Европы с лидером чемпионата Германии. И едва не прервал впечатляющую серию соперника.

На предыдущей стадии Лиги Европы «Карабах» сенсационно прошёл крепкую «Брагу». В Португалии гости победили 4:2, дома влетели 0:2, а отрезок в дополнительное время выиграли со счётом 2:1. «Байер» на групповой стадии одержал шесть побед в шести матчах и занял первое место в квартете. Благодаря этому клуб из Леверкузена напрямую вышел в ⅛ финала Лиги Европы. Кстати, в группе «Байер» дважды обыграл «Карабах» (5:1 и 1:0).

Хаби Алонсо сделал немало замен по сравнению с предыдущим матчем чемпионата Германии с «Кёльном» (2:0). К примеру, в запасе оказались Лукаш Градецки, Йосип Станишич, Пьеро Инкапье, Флориан Вирц, Гранит Джака, Патрик Шик. Испанский тренер пошёл на такие меры, несмотря на то что у его команды солидный отрыв в Бундеслиге от второго места (10 очков).

По итогам первого тайма появился вопрос: а кто здесь вообще фаворит? Да, «Байер» гораздо чаще владел мячом (64% против 36%), но «Карабах» нанёс девять ударов (четыре — в створ), а соперник — только четыре (один — в створ). Статистика ожидаемых голов после первого тайма — 1,81 против 0,21 в пользу «Карабаха». Хозяева забили дважды, но могли уйти на перерыв с более ощутимым преимуществом.

Вратарь «Байера» Матей Коварж справился с непростым ударом Жунинью, а Марко Янкович вонзил мяч в штангу. И всё-таки «Карабах» добился своего в середине первого тайма. Жунинью прострелил, а Яссин Бензия вогнал мяч под перекладину. На этом отрезке «Карабах» владел большим преимуществом, так что гол вытекал из логики игры.

На этом проблемы лидера Бундеслиги не закончились. В добавленное к первому тайму время реактивный Жунинью удрал от защитников, красиво подсёк мяч над упавшим в ноги вратарём и спокойно увеличил преимущество «Карабаха». «Байер» в концовке первой половины временами выглядел очень неуверенно, что было не похоже на команду Алонсо.

В перерыве Хаби Алонсо выпустил Жереми Фримпонга, а потом — Вирца и Джаку. Игра немецкого клуба изменилась в лучшую сторону. «Байер» увеличил количество ударов, у «Карабаха» упал процент точных передач. И если с дальним ударом Эдмона Тапсоба вратарь Андрей Лунёв справился, но помешать Вирцу отыграть один мяч россиянин не смог. Правда, здесь не обошлось без грубой ошибки Абделлы Зубира. Футболист «Карабаха» отдал неряшливый пас назад и вывел Вирца один на один с Лунёвым. Немец исполнил всё красиво — аккуратным «парашютом» перекинул мяч через россиянина. А вратарю можно только посочувствовать, поскольку его подставил одноклубник.

Примерно через 10 минут Жунинью едва не повторил трюк из первой половины. Он убежал один на один с вратарём с центра поля, но на этот раз Коварж справился с ударом нападающего «Карабаха». Такие моменты нужно реализовывать! Наказание последовало в добавленное время. Вышедший на замену Патрик Шик головой замкнул навес Роберта Андриха. Оба гола «Байера» оформили вышедшие на замену игроки.