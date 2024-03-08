Рекордные голы Обамеянга помогли «Марселю» победить «Вильярреал»

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/8 финала, 7.03.2024, 23:00 Марсель 4 Вильярреал 0

Встреча, прошедшая в четверг в Марселе на «Велодроме», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Обамеянг отличился на 42-й (с пенальти) и 59-й минутах матча, также голом отметился Жордан Верету (23), а еще один мяч в свои ворота срезал Йерсон Москера (28). Гости завершали матч в меньшинстве после удаления за две желтые карточки вышедшего на замену в перерыве Альберто Морено (62).

На счету Обамеянга теперь 33 мяча в основной стадии Лиги Европы, он стал лучшим бомбардиром в истории второго по статусу еврокубка (Лиги Европы и ранее Кубка УЕФА), обойдя шведа Хенрика Ларссона на два гола.

В другом матче ⅛ финала «Милан» дома переиграл пражскую «Славию» со счетом 4:2. У хозяев мячи забили Оливье Жиру (34), Тиджани Рейндерс (44), Рубен Лофтус-Чик (45+1) и Кристиан Пулишич (85). Гости ответили голами Давида Дудеры (36) и Ивана Шранца (65). Пражане играли в меньшинстве с 26-й минуты после удаления Эль-Хаджи Малика Диуфа.

Еще в двух встречах турнира немецкий «Фрайбург» вырвал победу дома у английского «Вест Хэма» со счетом 1:0 благодаря голу Михаэля Грегорича (81), а лиссабонская «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с «Рейнджерс» из Глазго со счетом 2:2. У хозяев отличился Анхель Ди Мария с пенальти (45+2), еще один мяч в свои ворота срезал Коннор Голдсон (67). У гостей мячи забили Том Лоуренс (7) и Дюжон Стерлинг (45+5).