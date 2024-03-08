«Лацио» поддержал Сарри: Слухи о контактах с другими тренерами безосновательны

На этой неделе римляне вылетели из ⅛ финала Лиги чемпионов после разгрома от «Баварии» (0:3, первый матч — 1:0).

В Серии А «Лацио» занимает 9-е место после 27 туров. В последних 4 играх в турнире команда потерпела три поражения.

«“Лацио” подтверждает полное доверие к Маурицио Сарри на фоне заявлений в СМИ о предполагаемой оценке его работы.



Его контракт рассчитан до [июня] 2025 года, и все слухи о контактах клуба с другими тренерами безосновательны», — говорится в заявлении «Лацио».