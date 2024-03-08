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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Фиорентины» пропустит ответный матч с «Маккаби» из-за перебора жёлтых карточек

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно пропустит ответный матч Лиги конференций с «Маккаби» из Хайфы из-за перебора жёлтых карточек, сообщает Violanews.

ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

Наставник «фиалок» получил предупреждение в концовке первой встречи с израильским клубом.

«Маккаби» из Хайфы проиграл итальянской «Фиорентине» со счётом 3:4. В составе «Маккаби» голами отметились защитник Абдулайе Сек, полузащитник Гади Кинда и нападающий Анан Халаили. В составе «Фиорентины» голы забили нападающий Мбала Н’Зола, нападающий Лукас Бельтран, хавбек Роландо Мандрагора и полузащитник Антонин Барак.

Отметим, что за «Маккаби» на правах аренды выступает полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой.

Ответная встреча состоится 14 марта в Италии, начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

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