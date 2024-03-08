Стало известно имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.
В ответном матче ⅛ финала против испанского «Реал Сосьедад» (2:1) 25-летний француз оформил дубль. Также на награду претендовали Гарри Кейн («Бавария»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити») и Вилли Орбан («Лейпциг»).
Лучшим игроком в Лиге Европы стал форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, который отметился двумя голами в первой игре ⅛ финала турнира против испанского «Вильярреала» (4:0). На приз также были номинированы Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Жуниньо («Карабах») и Стефан Эль-Шаарави («Рома»). На счету Обамеянга теперь 33 мяча в основной стадии Лиги Европы, он стал лучшим бомбардиром в истории второго по статусу еврокубка (Лиги Европы и ранее Кубка УЕФА), обойдя шведа Хенрика Ларссона на два гола.