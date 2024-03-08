Стало известно имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком в Лиге Европы стал форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, который отметился двумя голами в первой игре ⅛ финала турнира против испанского «Вильярреала» (4:0). На приз также были номинированы Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Жуниньо («Карабах») и Стефан Эль-Шаарави («Рома»). На счету Обамеянга теперь 33 мяча в основной стадии Лиги Европы, он стал лучшим бомбардиром в истории второго по статусу еврокубка (Лиги Европы и ранее Кубка УЕФА), обойдя шведа Хенрика Ларссона на два гола.