Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Химки
Краснодар
Футбол. Кубок России
20:15
ЦСКА
Ростов
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Наполи
Футбол. Зарубежный
11.03
Альмерия
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
11.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
32
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
5.03
Бавария
Лацио
30
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
20.02
Интер
Атлетико
10
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Фабио Капелло: Хвича может стать главной угрозой для «Барселоны» в матче с «Наполи»

Бывший тренер «Милана», «Ювентуса», сборных Англии и России Фабио Капелло считает, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может неприятно удивить «Барселону» в ответном матче финала Лиги чемпионов.

Барселона
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Неаполитанцы сыграют с сине-гранатовыми сегодня, 12 марта.

«Вижу, что Квара снова играет на своём уровне. Он может стать угрозой номер один для “Барселоны”. Скоростью и интенсивностью он может нанести ущерб. Мне кажется, он хочет стать тем лидером, которым был в прошлом году», — приводит слова Капелло издание Mundo Deportivo.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь