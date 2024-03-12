Фабио Капелло: Хвича может стать главной угрозой для «Барселоны» в матче с «Наполи»

«Вижу, что Квара снова играет на своём уровне. Он может стать угрозой номер один для “Барселоны”. Скоростью и интенсивностью он может нанести ущерб. Мне кажется, он хочет стать тем лидером, которым был в прошлом году», — приводит слова Капелло издание Mundo Deportivo.