«Бавария» сыграет на выезде в ¼ финала ЛЧ без своих фанатов
«Бавария» не будет подавать апелляцию на решение УЕФА.
Бавария
ЛациоЛига чемпионов: таблица и календарь
«Бавария» не будет подавать апелляцию на решение УЕФА.
Ранее к мюнхенскому клубу применили санкции за действия болельщиков в ответной игре ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лацио» (3:0). УЕФА наказал «Баварию» за пиротехнику на трибунах и бросание предметов на поле — немецкая команда будет вынуждена обойтись без своих фанатов на трибунах в выездной игре ¼ финала ЛЧ.
В «Баварии» заявили, что принимают это наказание. Директор клуба Ян-Кристиан Дрезен заявил, что считает апелляцию «бесполезной».
Клуб узнает своего оппонента по ¼ финала ЛЧ в пятницу.