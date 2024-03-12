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22:34 (мск), источник: Sport24

«Бавария» сыграет на выезде в ¼ финала ЛЧ без своих фанатов

«Бавария» не будет подавать апелляцию на решение УЕФА.

Бавария
ЛациоЛига чемпионов: таблица и календарь

Ранее к мюнхенскому клубу применили санкции за действия болельщиков в ответной игре ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лацио» (3:0). УЕФА наказал «Баварию» за пиротехнику на трибунах и бросание предметов на поле — немецкая команда будет вынуждена обойтись без своих фанатов на трибунах в выездной игре ¼ финала ЛЧ.

В «Баварии» заявили, что принимают это наказание. Директор клуба Ян-Кристиан Дрезен заявил, что считает апелляцию «бесполезной».

Клуб узнает своего оппонента по ¼ финала ЛЧ в пятницу.

Бавария
3:0
Первый тайм: 2:0
Лацио
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