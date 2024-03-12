«Бавария» сыграет на выезде в ¼ финала ЛЧ без своих фанатов

Ранее к мюнхенскому клубу применили санкции за действия болельщиков в ответной игре ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лацио» (3:0). УЕФА наказал «Баварию» за пиротехнику на трибунах и бросание предметов на поле — немецкая команда будет вынуждена обойтись без своих фанатов на трибунах в выездной игре ¼ финала ЛЧ.