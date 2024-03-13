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01:32 (мск), источник: Чемпионат.com

С сезона-2024/2025 жеребьёвка ЛЧ будет проводиться с помощью компьютера — Sky Sports

Начиная со следующего сезона, жеребьёвка Лиги чемпионов будет проводиться с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, будет действовать гибридный метод: искусственный интеллект выберет по восемь соперников для каждого клуба, которые до этого будут отобраны вручную.

Подчёркивается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил прибегнуть к этому способу, поскольку при новом формате полностью «ручная» жеребьёвка могла бы занимать три-четыре часа, а также потребовала бы 900 шаров.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

По новому формату туров на групповом этапе станет восемь (было шесть), четыре игры команда проведёт в родных стенах, ещё четыре — на выезде.

Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Занявшие с девятого по 24-е место клубы сразятся между собой в двухматчевом противостоянии и разыграют ещё восемь путёвок в следующую стадию турнира. Команды с 25-го по 36-е место закончат выступления в еврокубках.

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