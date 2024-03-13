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01:36 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 13 марта. Испанская «Барселона» со счетом 3:1 дома обыграла итальянский «Наполи» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

Барселона
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Фермин Лопес (15-я минута), Жоау Канселу (17) и Роберт Левандовский (83). У проигравших отличился Амир Ррахмани (30).

Первый матч завершился со счетом 1:1. Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли действующий победитель турнира английский «Манчестер Сити», испанский «Реал», германская «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен».

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Барселона
3:1
Первый тайм: 2:1
Наполи
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