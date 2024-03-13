«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе победителей отметились Фермин Лопес (15-я минута), Жоау Канселу (17) и Роберт Левандовский (83). У проигравших отличился Амир Ррахмани (30).

Первый матч завершился со счетом 1:1. Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли действующий победитель турнира английский «Манчестер Сити», испанский «Реал», германская «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен».

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.