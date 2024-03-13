Хвича — на отдых. «Барселона» — в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселоне» с ее совершенно аномальным количеством травм приходится собирать боеспособный состав из оставшихся в строю. Все уже привыкли к тому, что Жоау Канселу выходит слева, Кунде — на нелюбимом правом фланге, Кристенсен исполняет роль опорного полузащитника, а после недавних повреждений Френки де Йонга и Педри следует принять как должное отсутствие альтернативы Фермину Лопесу.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 12.03.2024, 23:00 Барселона 3 Наполи 1

Во вторник рядом с Хави на скамейке находились крепкие футболисты ротации (Сержи Роберто, Ориоль Ромеу, Иньиго Мартинес) да талантливая молодежь. Жоау Феликс — единственный, на кого можно было рассчитывать как на человека, который реально способен усилить игру по ходу матча. И то с оговорками — потому что никогда не знаешь, какой день случится у португальца в конкретную дату и чего от него ждать.

А в старте сине-гранатовых — впервые в истории плей-офф Лиги чемпионов — появились сразу двое юниоров моложе 18 лет. К Ямалю все уже привыкли, тогда как Кубарси дебютировал в главном еврокубке. Оба — огромный контраст с «Наполи», выставившего на Олимпийском стадионе почти чемпионский состав времен Лучано Спаллетти. Не хватало только Зелиньски, который летом уйдет в «Интер» свободным агентом, — его исключили из еврокубковой заявки. Максимально странное решение владельца клуба Аурелио де Лаурентиса, особенно с учетом того, что в серии А главный тренер Франческо Кальцона польского хавбека использует регулярно.

Только сомнительно, что Зелиньски уберег бы гостей от неприятностей. Кварацхелии, забивавшему в трех последних встречах, не давали свободного пространства. Отличившегося в первой игре Осимхена стабильно ловили в офсайдную ловушку, а когда нигериец пытался использовать свою мощь, то не тушевался тот самый дебютант Кубарси. Более того — пас парнишки Лопесу со своей половины поля на выход к воротам вышел по-настоящему крутым. Этот шанс Фермин упустил, зато следующим распорядился блестяще — Левандовски после передачи Рафиньи пропустил мяч на молодого одноклубника, тот был точен.

Именно молодость в этот вечер решала многое. Как Ямаль, который красиво перебросил оппонента и помчался в контратаку от своей штрафной: перевод на Рафинью, удар бразильца в штангу и добивание Канселу стали для «Наполи» ушатом холодной воды. Не тем, что вгоняет в ступор, а по-хорошему бодрящим. Особенно для защитников, сумевших проявить себя у чужих ворот. Ррахмани забил гол, чем-то похожий на первый каталонский, а затем проводивший свой 100-й еврокубковый матч Тер Штеген вытащил из-под перекладины коварный удар Ди Лоренцо.

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Несмотря на все проблемы, «Барса» и «Наполи» совместными усилиями выдавали самый яркий футбол в ⅛ финала. Второй тайм в этом плане ничем не уступал первому. Хлесткий выстрел Кварацхелии рядом со штангой, паника в штрафной хозяев с заблокированным в итоге ударом Замбо-Ангисса, сейвы Мерета после атак Рафиньи и Левандовски, отмененный гол Ямаля, спорное падение Осимхена, претендовавшего на 11-метровый…

Получились настоящие качели, а у болельщиков захватывало дух. До уровня недавнего противостояния «Ливерпуля» с «Ман Сити» в АПЛ каталонцы с неаполитанцами не дотягивали, однако страсть все компенсировала. Та же «Барса» рвалась вперед как с молодежью, так и с опытными Роберто и Ромеу. Хави выпускал их не сохранять перевес, а именно играть, искать счастья впереди, хотя Лидстрем хозяев откровенно простил, не попав в пустой угол ударом головой.

И тут же каталонцы поставили не точку даже — восклицательный знак! Комбинация Роберто и Гюндогана с выводом Левандовски на пустые ворота — классика «Барселоны» лучших времен. Ждем такое же яркое продолжение в четвертьфинале, ведь после заявления Хави об отставке по окончании сезона сине-гранатовые забыли, что такое поражения.