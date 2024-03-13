Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
Волгарь
Ахмат
Футбол. Кубок России
18:00
Родина
Урал
Футбол. Кубок России
20:15
Зенит
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Лутон Таун
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСВ
Футбол. Еврокубки
12.03
Арсенал
Порту
П 4:2
10
Футбол. Еврокубки
12.03
Барселона
Наполи
31
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
12.03
Арсенал
Порту
П 4:2
10
12.03
Барселона
Наполи
31
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
5.03
Бавария
Лацио
30
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хвича — на отдых. «Барселона» — в четвертьфинал Лиги чемпионов

Команда Хави в красивом матче победила дома «Наполи» (3:1).

Барселона
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Барселоне» с ее совершенно аномальным количеством травм приходится собирать боеспособный состав из оставшихся в строю. Все уже привыкли к тому, что Жоау Канселу выходит слева, Кунде — на нелюбимом правом фланге, Кристенсен исполняет роль опорного полузащитника, а после недавних повреждений Френки де Йонга и Педри следует принять как должное отсутствие альтернативы Фермину Лопесу.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 12.03.2024, 23:00

Барселона3Наполи1

Во вторник рядом с Хави на скамейке находились крепкие футболисты ротации (Сержи Роберто, Ориоль Ромеу, Иньиго Мартинес) да талантливая молодежь. Жоау Феликс — единственный, на кого можно было рассчитывать как на человека, который реально способен усилить игру по ходу матча. И то с оговорками — потому что никогда не знаешь, какой день случится у португальца в конкретную дату и чего от него ждать.

А в старте сине-гранатовых — впервые в истории плей-офф Лиги чемпионов — появились сразу двое юниоров моложе 18 лет. К Ямалю все уже привыкли, тогда как Кубарси дебютировал в главном еврокубке. Оба — огромный контраст с «Наполи», выставившего на Олимпийском стадионе почти чемпионский состав времен Лучано Спаллетти. Не хватало только Зелиньски, который летом уйдет в «Интер» свободным агентом, — его исключили из еврокубковой заявки. Максимально странное решение владельца клуба Аурелио де Лаурентиса, особенно с учетом того, что в серии А главный тренер Франческо Кальцона польского хавбека использует регулярно.

Только сомнительно, что Зелиньски уберег бы гостей от неприятностей. Кварацхелии, забивавшему в трех последних встречах, не давали свободного пространства. Отличившегося в первой игре Осимхена стабильно ловили в офсайдную ловушку, а когда нигериец пытался использовать свою мощь, то не тушевался тот самый дебютант Кубарси. Более того — пас парнишки Лопесу со своей половины поля на выход к воротам вышел по-настоящему крутым. Этот шанс Фермин упустил, зато следующим распорядился блестяще — Левандовски после передачи Рафиньи пропустил мяч на молодого одноклубника, тот был точен.

Источник: Reuters

Именно молодость в этот вечер решала многое. Как Ямаль, который красиво перебросил оппонента и помчался в контратаку от своей штрафной: перевод на Рафинью, удар бразильца в штангу и добивание Канселу стали для «Наполи» ушатом холодной воды. Не тем, что вгоняет в ступор, а по-хорошему бодрящим. Особенно для защитников, сумевших проявить себя у чужих ворот. Ррахмани забил гол, чем-то похожий на первый каталонский, а затем проводивший свой 100-й еврокубковый матч Тер Штеген вытащил из-под перекладины коварный удар Ди Лоренцо.

Читайте также
«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Несмотря на все проблемы, «Барса» и «Наполи» совместными усилиями выдавали самый яркий футбол в ⅛ финала. Второй тайм в этом плане ничем не уступал первому. Хлесткий выстрел Кварацхелии рядом со штангой, паника в штрафной хозяев с заблокированным в итоге ударом Замбо-Ангисса, сейвы Мерета после атак Рафиньи и Левандовски, отмененный гол Ямаля, спорное падение Осимхена, претендовавшего на 11-метровый…

Получились настоящие качели, а у болельщиков захватывало дух. До уровня недавнего противостояния «Ливерпуля» с «Ман Сити» в АПЛ каталонцы с неаполитанцами не дотягивали, однако страсть все компенсировала. Та же «Барса» рвалась вперед как с молодежью, так и с опытными Роберто и Ромеу. Хави выпускал их не сохранять перевес, а именно играть, искать счастья впереди, хотя Лидстрем хозяев откровенно простил, не попав в пустой угол ударом головой.

И тут же каталонцы поставили не точку даже — восклицательный знак! Комбинация Роберто и Гюндогана с выводом Левандовски на пустые ворота — классика «Барселоны» лучших времен. Ждем такое же яркое продолжение в четвертьфинале, ведь после заявления Хави об отставке по окончании сезона сине-гранатовые забыли, что такое поражения.

Автор: Андрей Кузичев

Барселона
3:1
Первый тайм: 2:1
Наполи
 Вяльбе сообщила, что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице
«Циничная интерпретация позиции МОК». Бах резко ответил Лаврову
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь