Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
Волгарь
Ахмат
Футбол. Кубок России
18:00
Родина
Урал
Футбол. Кубок России
20:15
Зенит
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Лутон Таун
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСВ
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
12.03
Арсенал
Порту
П 4:2
10
12.03
Барселона
Наполи
31
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
5.03
Бавария
Лацио
30
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч ЛЧ, после которого фанаты «Арсенала» проснутся седыми

Команда Артеты одолела «Порту» лишь по пенальти, но всё-таки вышла в ¼ финала.

Арсенал
ПортуЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Арсенал» оказался в тяжёлой ситуации перед ответной встречей ⅛ финала Лиги чемпионов. После поражения от «Порту» в Португалии нужно было дома забивать несколько раз для прохода дальше. При этом команда Микеля Артеты оставалась фаворитом — тяжело представить, что первая команда АПЛ вылетит от третьего клуба Португалии.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 12.03.2024, 23:00

Арсенал1Порту0П 4:2

Первые 10 минут игра получилась достаточно равной, а затем «Арсенал» начал наращивать давление на ворота гостей и больше бить. Получилась весьма редкая статистика: у лондонцев в первом тайме набралось семь ударов, и все они были нанесены из штрафной площади.

Похоже, хозяева при этом держали в голове, что если они пропустят первыми, то пройти в ¼ финала станет крайне тяжело. Атаки «Порту» срывались уже в самом начале. Например, единственную жёлтую карточку в первом тайме получил Вильям Салиба за фол на чужой половине поля. Игроки «Порту» вообще часто оказывались на газоне. Тянули время, как и в предыдущем матче между этими командами. Однако до перерыва «Арсенал» всё-таки смог открыть счёт.

Таким образом, дальше прошёл «Арсенал». Жеребьёвка состоится в Ньоне в четверг (начало — в 14:00 мск).

Автор: Григорий Телингатер

Арсенал
1:0
По пенальти: 4:2Основное время: 1:0 (1:0)
Порту
 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь