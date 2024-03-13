Матч ЛЧ, после которого фанаты «Арсенала» проснутся седыми

«Арсенал» оказался в тяжёлой ситуации перед ответной встречей ⅛ финала Лиги чемпионов. После поражения от «Порту» в Португалии нужно было дома забивать несколько раз для прохода дальше. При этом команда Микеля Артеты оставалась фаворитом — тяжело представить, что первая команда АПЛ вылетит от третьего клуба Португалии.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 12.03.2024, 23:00 Арсенал 1 Порту 0 П 4:2

Первые 10 минут игра получилась достаточно равной, а затем «Арсенал» начал наращивать давление на ворота гостей и больше бить. Получилась весьма редкая статистика: у лондонцев в первом тайме набралось семь ударов, и все они были нанесены из штрафной площади.

Похоже, хозяева при этом держали в голове, что если они пропустят первыми, то пройти в ¼ финала станет крайне тяжело. Атаки «Порту» срывались уже в самом начале. Например, единственную жёлтую карточку в первом тайме получил Вильям Салиба за фол на чужой половине поля. Игроки «Порту» вообще часто оказывались на газоне. Тянули время, как и в предыдущем матче между этими командами. Однако до перерыва «Арсенал» всё-таки смог открыть счёт.

Таким образом, дальше прошёл «Арсенал». Жеребьёвка состоится в Ньоне в четверг (начало — в 14:00 мск).