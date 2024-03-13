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13 марта, источник: Sport24

«Атлетико» — «Интер»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Интера» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов.

Интер
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
«Атлетико» — «Интер»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов | Источник: Sport24

«Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина, Лино, Коке, Льоренте, Де Пауль, Мората, Гризманн. Запасные: Молдован, Гомис, Аспиликуэта, Габриэл Паулиста, Сауль, Депай, Корреа, Рикельме, Вермерен, Рейнилду, Барриос.

«Интер»: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Димарко, Дюмфрис, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Тюрам, Мартинес. Запасные: Ди Дженнаро, Аудеро, Классен, Ачерби, Фраттези, Бьюкенен, Аслани, Биссекк, Дармиан, Сарр, Станкович, Санчес.

Матч «Атлетико» — «Интер» состоится в Мадриде и начнется в 23:00 мск. Первая игра между командами в Милане завершилась победой «Интера» со счетом 1:0.

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