«Атлетико» — «Интер»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Интера» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов.
Интер
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Интера» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина, Лино, Коке, Льоренте, Де Пауль, Мората, Гризманн. Запасные: Молдован, Гомис, Аспиликуэта, Габриэл Паулиста, Сауль, Депай, Корреа, Рикельме, Вермерен, Рейнилду, Барриос.
«Интер»: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Димарко, Дюмфрис, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Тюрам, Мартинес. Запасные: Ди Дженнаро, Аудеро, Классен, Ачерби, Фраттези, Бьюкенен, Аслани, Биссекк, Дармиан, Сарр, Станкович, Санчес.
Матч «Атлетико» — «Интер» состоится в Мадриде и начнется в 23:00 мск. Первая игра между командами в Милане завершилась победой «Интера» со счетом 1:0.