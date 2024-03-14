«Боруссия» висела на волоске. ПСВ простил немцев — дальше в Лиге чемпионов пошел Дортмунд

Первая игра в самой не статусной паре ⅛ финала — а плей-офф Лиги чемпионов ведь про яркие афиши и большие деньги — продемонстрировала почти полное равенство сил. Очевидно, что в плане тренерского опыта и мастерства у Петера Боса есть преимущество над не оправдывающим надежд Эдином Терзичем, который с почти стопроцентной вероятностью не сохранит свой пост по окончании сезона. Однако, сколько ни говори о нестабильности «Боруссии», ее состав гораздо мощнее ПСВ.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 13.03.2024, 23:00 Боруссия Д 2 ПСВ 0

В общем, та самая классическая дуэль, где многое решали (или могли решить) детали. Например, дисквалификация Шлоттербека — самого стабильного центрального защитника немцев. Или здоровье хавбека эйндховенцев Вермана, который все же смог выйти на поле. Вместе с тем даже в заявке не оказалось талантливого Сайбари — его подменял не блещущий в этом сезоне экс-спартаковец Тил.

За сутки до встречи тренеры на пресс-конференции подметили еще кое-что. Бос уверял, что моменты обязательно появятся, но к ним нужно относиться бережнее, чем в первом матче. А Терзич среди прочего вспомнил о болельщиках, создающих особую атмосферу на трибунах «Сигнал Идуна Парк». И правда — знаменитая «Желтая стена» способна на многое. Не каждого соперника это придавит, но своих точно вдохновит. На тот же бешеный прессинг, что «Боруссия» включила с первых минут. И если Бенитесу удалось справиться с ударом Матсена, то Санчо попал из-за штрафной точно в ближний угол.

Страдавший в «МЮ» и не желающий туда возвращаться англичанин постепенно оживает в почти родном Дортмунде. Не хватало только забитых мячей, но стоило забить в выходные победный «Вердеру», как дела пошли на лад. А как соскучился по таким моментам дортмундский стадион, который не видел голов Санчо с мая 2021 года! С другой стороны, разве настолько принципиальна фамилия на табло? Успеху Малена радовались бы не меньше, однако после того, как Бенитес отразил перед собой выстрел Брандта, бывший форвард ПСВ с добивания попал в ногу уже лежавшего на газоне голкипера.

Гости на этом фоне выглядели совсем уж скромно. Неужели дело в пресловутом опыте, которого в избытке у ветерана Люка де Йонга, но нет у абсолютного большинства его партнеров? Есть же еще и командный показатель, а ПСВ не выступал в плей-офф Лиги чемпионов целых восемь лет. Де Йонг, кстати, и тогда был в составе, давшем бой будущему финалисту «Атлетико» и после двух нулевых ничьих уступившем лишь в серии пенальти.

Здесь в первом тайме у ПСВ не получалось ничего, кроме как пару раз размять скучавшего в воротах Кобеля. Однако в перерыве Бос устроил перестройку, убрав с поля абсолютно бесполезного по такой игре Тила. В результате скорректировалась роль Тильманна, а левый фланг оживил Лосано. Мексиканец, далеко не последняя фигура в чемпионском составе «Наполи», стал для гостей тем, кто дарил надежду своими фирменными смещениями в центр и хлесткими ударами.

Один из них пришелся в штангу. И это разбудило на противоположном фланге Бакайоко — тот заставил Кобеля спасать по-настоящему. Впрочем, ничего бы этого не было, если бы не сейвы Бенитеса, не позволившего забить Малену и Фюллькругу. «Боруссию» порой просто вдавливали в ее штрафную. А она еще совсем некстати потеряла травмировавшегося Санчо.

Джейдон Санчо («Боруссия») покидает поле после травмы

Ройс, правда, вошел в игру здорово. Сразу исполнил штрафной и принялся принимать поздравления наряду с отправившим мяч в сетку Фюллькругом. Как оказалось, преждевременно, так как ВАР отменил преждевременные похороны интриги, обнаружив микроскопический офсайд. Только ожидание вердикта, как показалось, выпустило пар из уже мысленно попрощавшихся с турниром эйндховенцев.

А окончательно развязка наступила на четвертой добавленной минуте, когда де Йонг из убойной позиции ударил выше и тут же забил Ройс. Детали решили — «Боруссия» в четвертьфинале!