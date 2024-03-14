Непобедимый «Интер» вылетел из Лиги чемпионов. Симеоне перевернул игру, Облак — затащил в серии пенальти

Самая интригующая пара стадии

Так сложилось, что в ⅛ финала Лиги чемпионов каждая пара поделила между собой роли фаворита и андердога. Каждая, кроме «Атлетико» — «Интер». И пусть вывеска получилась не самой попсовой (противостояние условных «Реала» и «Баварии» точно притянуло бы к экранам больше зрителей), именно это соперничество изначально ожидалось как самое плотное и напряженное на этой стадии турнира.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 13.03.2024, 23:00 Атлетико 2 Интер 1 П 3:2

В первой встрече «Интер» владел ощутимым преимуществом — наиграл на 1,97 по xG и почти в два раза превзошел мадридцев по числу ударов (13−7). Так что поражение 0:1 можно считать относительным успехом для команды Симеоне, ведь она могла устроиться на куда более неприятный счет. Не просто так Диего перед ответной игрой заявил, что «Атлетико» уступил на выезде лучшему клубу Европы.

Соответствуют ли нерадзурри оценке аргентинского тренера — вопрос спорный, но очевидно, что Симоне Индзаги выстроил невероятно сбалансированный коллектив, где каждый футболист четко знает свои маневры как в атаке, так и в обороне. Если выход «Интера» в финал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов некоторые восприняли как стечение обстоятельств, то сейчас же миланцы — одни из признанных фаворитов. В таком статусе подходили они и к ответному матчу. Тем более Индзаги на неделе дал отдохнуть Мартинесу, Де Врею, Павару и Димарко, плюс восстановился после травмы лидер центра поля Чалханоглу, так что миланцы были готовы показать в Мадриде всю свою мощь.

У «Атлетико» же ситуация двоякая. С одной стороны, на стороне «матрасников» преимущество домашнего поля, на котором в этом сезоне они лишь дважды не смогли дожать оппонентов (ничья с «Хетафе» в ла лиге и поражение от «Атлетика» в национальном Кубке). К тому же «Интеру» традиционно трудно даются вояжи в Испанию — в десяти последних встречах на стадионах этой страны лишь трижды случались ничьи при семи поражениях. С другой стороны, у «индейцев» сейчас непростой период — после той самой неудачи с «Атлетиком» в пяти играх ла лиги всего две победы, особенно болезненным получилась неудача против аутсайдера «Кадиса» (0:2) в последнем туре. Симеоне утверждает, что на 100 процентов верит в своих футболистов, но сломать такой мощный «Интер» даже в родных стенах и при минимальном разрыве — задача уровня «адски сложно».

Голы — следствие системности. И одновременно — хаоса

С первых минут картина вырисовывалась весьма четкая — «Атлетико» владел ощутимым территориальным преимуществом, «Интер» же плотно оборонялся и вылетал в контратаки через реактивных латералей Димарко и Дюмфриса. За стартовые 15 минут хозяева успели организовать несколько опасных подходов, в основном через левый фланг, откуда обычно шла подача в штрафную. Особенно острый момент был у Лино, после удара которого Зоммеру пришлось совершать настоящее спасение. «Интер» же на стартовом отрезке ответил пружинистым выпадом, завершившимся двумя вытрелами Дюмфриса — с обоими справился Облак.

«Атлетико» медленно, но верно наседал, но итальянцы атаковали более остро и забили первыми. И голевая атака получилась показательной. Оттяжка в центр поля и простой пас назад в исполнении Лаутаро спровоцировали защиту «Атлетико» выброситься выше, и за это тут же последовало наказание: розыгрыш на третьего, врывание Бареллы в штрафную и завершение Димарко. «Интер» словно для учебников продемонстрировал, как создавать свободное пространство и максимально продуктивно его использовать.

И когда показалось, что судьба противостояния почти решена, слово взял лучший бомбардир в истории «Атлетико». Ответный гол мадридцев — полная противоположность мячу Димарко. Простейшая закидушка Коке в штрафную внезапно превратилась в результативный пас из-за ошибки Павара и рикошета от Бастони — Гризманну оставалось лишь грамотно поймать мяч на ногу, а это француз способен делать с закрытыми глазами.

Провалившееся катеначчо Индзаги

Как и ожидалось, матч стал тактической дуэлью — даже двойные замены тренеры делали аккурат друг за другом. И если в первом тайме этот штамп никоим образом не равнялся унылому отсутствию моментов (наоборот, темп соперники поддерживали впечатляющий), то после перерыва игра успокоилась. Классный момент был у Гризманна, но на этом острота у ворот Зоммера иссякла.

«Атлетико» сместил акцент атак направо, где поле вспахивал Льоренте, но с подачами тройка защитников «Интера» справлялась без особого труда, а центр поля плотно перекрывало уже трио полузащитников, выдавливавшее наступление оппонентов в более безопасные фланговые зоны. К 70-й минуте стало окончательно понятно, что встреча идет по сценарию Индзаги — хозяева больше владели мячом, но что-то острое создавать становилось все труднее и труднее, а спад в темпе явно шел на руку футболистам в черно-синем. Итальянская классика в стиле катеначчо.

На 75-й минуте в редкой контратаке точку мог ставить Тюрам, но француз не попал в ближний угол, чем привел своего тренера в бешенство. Затем на ворота вывалился уже Барелла, и снова мяч пошел мимо. То, что произошло дальше, можно списать на штамп «не забиваешь ты — забивают тебе». Но на деле все изменил выход Депая вместо Мораты. Сразу после появления на поле Мемфис опасно бил головой, затем зарядил в штангу из-за пределов в штрафной. А через две минуты добился своего — ускользнул от Де Врея и вывел свою команду вперед, приведя «Метрополитано» в экстаз.

На 90+3-й минуте молодой Рикельме мог ставить жирную точку после роскошного паса Гризманна, но из района 11-метровой отметки пробил выше — Симеоне в отчаянии упал на газон. Но в целом Чоло должен гордиться своими парнями — перевернуть матч с таким «Интером» дорогого стоит.

Герой из Словении

Овертайм получился таким, каким чаще всего и бывает в плей-офф Лиги чемпионов — осторожным и скупым на моменты. Команды сделали по несколько подходов, каждая исполнила по опасному штрафному, но дополнительная тридцатиминутка запомнилась скорее реконструкцией знаменитого фото Винни Джонса и Пола Гаскойна в исполнении Тюрама и Савича. Выглядело некрасиво.

Зато что выглядело прекрасно, так это прыжки Яна Облака в послематчевой серии пенальти. Словенец эффектно потащил удары Алексиса Санчеса и Дави Классена и вытащил «Атлетико» в четвертьфинал. Этот «Атлетико» уже не тот, что когда-то давал результат благодаря припаркованному в штрафной «автобусу». Но неизменным остается то, что клуб добивается своего вопреки прогнозам.