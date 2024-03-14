Гризманн — о победе над «Интером»: Облак продемонстрировал талант в серии пенальти

«Мы проделали огромную работу. В матче было много единоборств, и мы знали, что они будут играть решающую роль. Выигрывая борьбу за мяч, ты получаешь преимущество благодаря технической оснащённости каждого игрока. Мы провели отличный матч, а потом Облак показал талант и помог нам выиграть в серии пенальти. Это футбол, это “Атлетико”», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.