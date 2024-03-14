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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Гризманн — о победе над «Интером»: Облак продемонстрировал талант в серии пенальти

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Интером» в ответом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Атлетико
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Источник: AP 2023

«Матрасники» обыграли «нерадзурри» в серии послематчевых пенальти (2:1, 3:2), Ян Облак отразил два удара.

«Мы проделали огромную работу. В матче было много единоборств, и мы знали, что они будут играть решающую роль. Выигрывая борьбу за мяч, ты получаешь преимущество благодаря технической оснащённости каждого игрока. Мы провели отличный матч, а потом Облак показал талант и помог нам выиграть в серии пенальти. Это футбол, это “Атлетико”», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

В составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все — «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).

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