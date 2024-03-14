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23:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» разгромил «Фрайбург» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы

14 марта 2024 года состоялся матч английского «Вест Хэма» с немецким «Фрайбургом» в рамках ⅛ финала Лиги Европы.

Вест Хэм
ФрайбургЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Лондон Стэдиум» в Англии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуида. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Открыла счет английская команда: на 10-й минуте отличился Лукас Пакета. Далее Джаррод Боуэн увеличил преимущество «молотобойцев». В начале второго тайма третий мяч в ворота «Фрайбурга» забил Аарон Крессуэлл. Под конец встречи, на 85-й минуте, 14-й номер англичан Мохаммед Кудус увеличил разрыв в счете, а через несколько мгновений оформил дубль — 5:0.

Английский «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 15 марта.

Вест Хэм
5:0
Первый тайм: 2:0
Фрайбург
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