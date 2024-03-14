ПАОК с Оздоевым пробился в ¼ финала Лиги конференций

Ответный матч ⅛ финала, прошедший в Салониках в четверг, завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Абдул Рахман Баба (27-я минута), Брандон (42), Константинос Кулиеракис (73) и Андрия Живкович с пенальти (88), еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Динамо» Петар Сучич (34). У гостей мяч забил Арбер Ходжа (49).