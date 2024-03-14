ПАОК с Оздоевым пробился в ¼ финала Лиги конференций
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Греческий ПАОК, за который выступает российский футболист Магомед Оздоев, разгромил дома хорватское «Динамо» из Загреба и пробился в ¼ финала Лиги конференций.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Греческий ПАОК, за который выступает российский футболист Магомед Оздоев, разгромил дома хорватское «Динамо» из Загреба и пробился в ¼ финала Лиги конференций.
Ответный матч ⅛ финала, прошедший в Салониках в четверг, завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Абдул Рахман Баба (27-я минута), Брандон (42), Константинос Кулиеракис (73) и Андрия Живкович с пенальти (88), еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Динамо» Петар Сучич (34). У гостей мяч забил Арбер Ходжа (49).
Оздоев вышел на замену на 81-й минуте. В первом матче ПАОК уступил «Динамо» со счетом 0:2.
Результаты других ответный матчей ⅛ финала:
«Фенербахче» (Турция) — «Юнион» (Бельгия) — 0:1 (первый матч — 3:0).
«Фиорентина» (Италия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 1:1 (4:3).
ПАОК, «Фенербахче» и «Фиорентина» узнают своих соперников по ¼ финала в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.