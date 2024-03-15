«Ливерпуль» разгромил «Спарту» и прошёл в ¼ финала Лиги Европы

Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Артур Суареш Диаш. Матч завершился победой хозяев со счётом 6:1. Счёт по сумме двух встреч 11:2 в пользу «Ливерпуля».

Ранее, на седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес. На восьмой минуте полузащитник Бобби Кларк удвоил преимущество хозяев. На десятой минуте третий гол «Ливерпуля» забил вингер Мохамед Салах. На 14-й минуте крайний нападающий Коди Гакпо забил четвёртый гол мерсисайдцев. На 42-й минуте нападающий «Спарты» Велько Бирманчевич сократил отставание своей команды.

На 48-й минуте хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи забил пятый гол мерсисайдцев. На 55-й минуте Гакпо оформил дубль.