Миранчук — лучший в матче в ⅛ Лиги Европы! Его ассист между ног вывел «Аталанту» дальше
Лёша вновь дал повод Гасперини не держать его на лавке.
Лёша вновь дал повод Гасперини не держать его на лавке.
Алексей Миранчук вновь вышел в старте «Аталанты» — как и в первом матче со «Спортингом». Тогда он не пожадничал и отдал ассист на Скамакку, хотя мог забивать сам. При этом бергамаски четырежды попали в каркас и поэтому не смогли победить (1:1). Сегодня они исправились и были точнее.
Миранчук уже на первых минутах почти повторил ситуацию из первой встречи: разогнал атаку и выдал пас на Скамакку, который вывалился на ворота. Но теперь нападающий поспешил и просто легонько катнул мяч вратарю, испортив Лёше ассист. Вот за такие передачи фанатки «Аталанты» и любят россиянина — даже предлагают на них жениться. За передачи же, правда?
Помните тот мем с котом, который недоволен блюдом? Если да, вы могли бы посмеяться над двумя разными надписями: «Алексей, женит» и «Я хочу ься на тебе». Ну да ладно.
На 12-й минуте Миранчуку вновь не повезло. Он был рядом с угловым флажком и подал на дальнюю штангу, откуда его закидушку замкнул головой Джимсити. Мяч полетел черпачком и по традиции первой встречи попал в перекладину. Да что ж ты будешь делать!
Португальцы больше владели мячом (61% к 20-й минуте), но их доминирование было стерильным. Первый удар в сторону ворот Муссо гости нанесли только на 30-й минуте. «Аталанта» была острее, хотя до голевых моментов и у неё долго не доходило: то Скамакка до опасной подачи не дотянется, то Рейс сыграет корпусом и Миранчука в штрафную не пустит. А на 33-й минуте Дьёкереш обыгрался с Гонсалвешем, и второй выскочил один на один, пробив низом в угол. Привет, дебютный гол в матче.
При этом Педру во время голевого эпизода захромал и, вероятно, порвал крестообразные связки. Он тут же ушёл на замену и не смог сдержать слёз. Надеемся, с вингером всё будет в порядке. Крайне обидная травма.
Итальянцы продолжили искать шансы впереди, тем не менее оборона «Спортинга» держалась стойко. Отметить можно разве что попытку Хольма из центра штрафной, когда он пальнул прямо в руки Израэлю. Ещё был офсайд Скамакки, но даже из него он не смог с шести метров пробить вратаря. Реализация — больше про португальцев, чем про итальянцев.
Так казалось до начала второго тайма, пока Лукман не сравнял счёт! Хотя в такой ситуации не промахнулся бы даже Фернандо Торрес времён «Челси». Эдерсон подал на ближнюю штангу, где находился Миранчук. Лёша не дотянулся до мяча, зато тот прилетел к Адемоле, который вколотил в ближний угол с пары метров.
Если в эпизоде с первым голом «Аталанты» ассист Лёши не состоялся, то далее он уже прошёл! Россиянин уловил разрезающий пас Эдерсона, убежал по правому флангу и прострелил в центр штрафной между ног сопернику, откуда Скамакка точно пробил в касание. Связка первого матча вновь сработала!
Оставалось только забить Лёше. И ведь мог! На 70-й минуте Лукман отправил его на ворота, но Израэль на опережение сыграл и забрал мяч. Инициатива была за бергамасками. «Спортинг» и в первом-то тайме единственный шанс реализовал, а во втором и подавно воротам Муссо не угрожал. Если не считать дальний удар Брагансы, который аргентинец без проблем отразил.
«Аталанта» далеко не всегда владела мячом, однако постоянно держала инициативу. Миранчук подвыдохся к 75-й минуте, и Гасперини его заменил. По оценке портала Sofascore, Лёша стал игроком матча с высоким рейтингом 8,2. В его активе ассист, 25 из 33 точных паса, два созданных голевых момента, точная длинная передача и два отбора.
«Спортинг» до конца матча создал только пару моментов, но ими не воспользовался:
Бергамаски заслуженно шагнули дальше. Жеребьёвка состоится днём 15 марта, в 15:00 по московскому времени. Возможные противники «Аталанты» — «Ливерпуль», «Рома», «Милан», «Марсель», «Вест Хэм», «Бенфика» и «Байер».
Георгий Илющенко