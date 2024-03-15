Эх, Лунёв! «Байер» жестоко оборвал сказку «Карабаха», выдав самый эпичный камбэк сезона

«Байер» в этом сезоне, как вы помните, не проигрывал ни в Бундеслиге, ни в Лиге Европы, ни в Кубке. Однако в первом матче ⅛ финала ЛЕ с «Карабахом» был близок к фиаско. Леверкузенцев спас только гол Патрика Шика на 90+1-й минуте, благодаря которому команда увезла ничью из Азербайджана. Дома «Байер» рассчитывал на лёгкую победу. Но получилось что-то невероятное.

Хаби Алонсо выпустил на матч в Леверкузене смешанный состав, надеясь сохранить силы для игр в чемпионате. И на старте встречи показалось, что даже так «Байер» снесёт «Карабах». Хозяева обрушили шквал атак на гостей: пару моментов упустил форвард Борха Иглесиас, опасно бил защитник Пьеро Инкапье, но не попал в створ. Лунёв отражал угрозы, хотя после удара испанского нападающего «Байера» чуть не запустил мяч в свои ворота. Чуть позже из центра штрафной воротам «Карабаха» угрожал Адли — и снова российский голкипер спас команду! В общем, работы у Андрея хватало. Но к середине тайма азербайджанцы освоились. Команда Гурбана Гурбанова хотя бы стала выбираться на чужую половину поля. А у «Байера» вылетел важнейший футболист: Йонас Хофман получил травму, вместо него вышел Эксекиэль Паласиос.

На 35-й минуте классный шанс упустил Жереми Фримпонг. Он опередил вышедшего из ворот Лунёва, но неудачно пробил. Повезло «Карабаху», а Андрей не лучшим образом сыграл в этом моменте. И в конце тайма Лунёв снова начудил. Уже в добавленное время он отдал пас и попал в голову форварда «Байера» Иглесиаса, но у того вместо удара получилась скидка на Адли. Вингер леверкузенцев находился в офсайде. Звоночек для Лунёва в концовке — нельзя терять концентрацию! «Карабах» же держал приемлемый результат, рассчитывая на шальной гол и уверенную игру в обороне.

Второй тайм стал настоящим откровением. Да, «Байер» первые 15 минут атаковал и рассчитывал открыть счёт. Фримпонг в одном из моментов ворвался в штрафную «Карабаха» и упал. Но судья Энтони Тейлор не увидел нарушения, VAR также согласился с решением главного арбитра. Однако шок трибуны «Бай-Арены» испытали на 58-й минуте. «Карабах» организовал быструю атаку, Леандру Андраде навесил в штрафную, где Абделла Зубир выиграл воздух и пробил головой по воротам «Байера». 1:0 в пользу азербайджанцев — вечер стал весёлым!

Но уже через пять минут «Карабах» оказался в меньшинстве. Элвин Джафаргулиев совершил фол, опрокинув на газон Фримпонга. Тейлор сначала показал жёлтую, а после помощи VAR — прямую красную карточку защитнику гостей. Беда. Но только «Карабах» быстро забыл о неприятности. И забил снова! Да-да, «Байер», который ни разу не проигрывал в сезоне, уступал «Карабаху» дома со счётом 0:2. Гол получился наподобие первого: Марко Вешович навесил с правого фланга, а Жунинью опередил всех и переправил мяч в ворота. Хаби Алонсо и Леверкузен оказались в шоке!

Но «Байер» по ходу сезона приучил, что показывает характер даже в самых тяжёлых матчах. На 72-й минуте Жереми Фримпонг сократил отставание в счёте, оказавшись первым после навеса Гримальдо с левого фланга. И после хозяева продолжили осаду ворот «Карабаха». Азербайджанцы же отвечали быстрыми атаками. «Байер» торопился, стараясь перевести дело хотя бы в дополнительное время. Активно действовали Вирц, Паласиос, Шик, фланги леверкузенцев. Оборона «Карабаха» держалась.

«Байер» не слезал с ворот гостей. Оставалось шесть добавленных минут до чуда от «Карабаха». Но гости не выстояли. Леверкузенцы разыграли не самую хитрую комбинацию: Гримальдо прострелил с левого фланга, а Патрик Шик пробил головой. Лунёв не слишком удачно расположился в воротах, пустив мяч в ближний угол.

Казалось, что дело идёт к экстра-таймам. Но нет. Как это делает «Байер»? Неизвестно. Но хозяева забили ещё! Патрик Шик оформил дубль, замкнув головой подачу от Паласиоса. Лунёв мог спасти «Карабах», но не отразил удар, шедший на удобной для него высоте.