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02:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Вот все участники ¼ финала еврокубков. А кому достанется бонусное место в ЛЧ?

Англия сделал ключевой рывок в рейтинге. Крайне важной оказалась победа «Вест Хэма».

Источник: Reuters

Стали известны все клубы, которые пробились в ¼ финала в этом сезоне еврокубков. В пятницу определится, кто с кем сыграет во всех трёх турнирах. В 14:00 (время московское) стартует жеребьёвка Лиги чемпионов, в 15:00 — жеребьёвка Лиги Европы, в 16:00 — жеребьёвка Лиги конференций.

На этом этапе у клубов уже нет ограничений при получении соперника. Могут встретиться как команды из одной страны, так и клубы, игравшие в одной группе. Вот кто вышел в ¼ финала в каждом из турниров:

  • Лига чемпионов: «Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ», «Бавария», «Арсенал», «Барселона», «Боруссия» Д, «Атлетико»;
  • Лига Европы: «Бенфика», «Милан», «Вест Хэм», «Марсель», «Рома», «Ливерпуль», «Байер», «Аталанта»;
  • Лига конференций: ПАОК, «Фиорентина», «Фенербахче», «Виктория Пльзень», «Брюгге», «Лилль», «Астон Вилла», «Олимпиакос».

Кроме того, по итогам этой еврокубковой недели обновился рейтинг сезона. С этого года он имеет особое значение из-за нового формата Лиги чемпионов. Две страны с лучшим рейтингом по итогам евросезона-2023/2024 получат по одной бонусной путёвке в Лигу чемпионов — 2024/2025. Вот как рейтинг выглядит сейчас:

17,713 — Италия (осталось четыре из семи клубов);
16,356 — Германия (⅜);
16,250 — Англия (⅝);
14,750 — Франция (3/6);
14,437 — Испания (⅜).

Италия крайне близка к тому, чтобы закончить в топ-2. Пускай у этой страны все представители вылетели из Лиги чемпионов, но в Лиге Европы и Лиге конференций дела складываются хорошо. Основная борьба идёт теперь между немцами и англичанами. Последние сделали мощный рывок в рейтинге за эту неделю (+1,625). Для Англии особенно важна была победа «Вест Хэма» над «Фрайбургом» — это позволило выбить прямого конкурента.

Теперь у англичан отличные шансы на второе место, потому что дальше очки в рейтинг могут приносить на две команды больше, чем у немцев. Если же в итоговом рейтинге порядок стран не поменяется, то у Италии и Германии пятое место в нынешнем чемпионате даст прямую путёвку в основную стадию Лиги чемпионов. Недавно появилась информация о возможном отстранении «Милана» из еврокубков. Если это случится, то, скорее всего, в ЛЧ отправится шестая команда Серии А (само собой, при условии, что «Милан» закончит в топ-5 в чемпионате).

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