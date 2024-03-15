Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Кадис
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Лион
Футбол. Еврокубки
14.03
Ливерпуль
Спарта П
61
Футбол. Еврокубки
14.03
Брайтон
Рома
10
Футбол. Еврокубки
14.03
Аталанта
Спортинг
21
Футбол. Еврокубки
14.03
Байер
Карабах
32
Футбол. Еврокубки
14.03
Астон Вилла
Аякс
40
Футбол. Еврокубки
14.03
Брюгге
Мольде
30
Футбол. Еврокубки
14.03
Лилль
Штурм
11
Футбол. Еврокубки
14.03
Маккаби
Олимпиакос П
16
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
14.03
Байер
Карабах
32
14.03
Ливерпуль
Спарта П
61
14.03
Брайтон
Рома
10
14.03
Аталанта
Спортинг
21
14.03
Вест Хэм
Фрайбург
50
14.03
Рейнджерс
Бенфика
01
14.03
Вильярреал
Марсель
31
14.03
Славия Пр
Милан
13
Футбол. Лига Европы. Все результаты
11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп — о голевом рекорде Салаха: Меня это не удивляет, он выдающийся игрок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о голевом рекорде нападающего «красных» Мохамеда Салаха.

ЛиверпульЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Египтянин, отличившись в матче ⅛ финала Лиги Европы со «Спартой» (6:1), стал первым игроком в истории мерсисайдского клуба, который забивал не менее 20 голов в семи сезонах подряд.

«Меня это не удивляет, потому что Мо является выдающимся игроком. Честно говоря, я думал, он уже поставил этот рекорд, но какое-то время Салах пробыл в лазарете, так что… В противном случае он забил бы свои 20 голов уже в январе или феврале. Итак, это просто очень приятный момент, я рад, что он вернулся (после травмы. — Прим. “Чемпионата”)», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь