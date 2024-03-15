Клопп — о голевом рекорде Салаха: Меня это не удивляет, он выдающийся игрок

Египтянин, отличившись в матче ⅛ финала Лиги Европы со «Спартой» (6:1), стал первым игроком в истории мерсисайдского клуба, который забивал не менее 20 голов в семи сезонах подряд.

«Меня это не удивляет, потому что Мо является выдающимся игроком. Честно говоря, я думал, он уже поставил этот рекорд, но какое-то время Салах пробыл в лазарете, так что… В противном случае он забил бы свои 20 голов уже в январе или феврале. Итак, это просто очень приятный момент, я рад, что он вернулся (после травмы. — Прим. “Чемпионата”)», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».