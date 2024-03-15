Нападающий «Баварии» Мюллер: «Арсенал» — классная команда, жду встречи с ней

«Итак, “Арсенал”! Хорошая команда, хороший стадион, хороший город. Жду встречи с вами, мои друзья! Будет трудно, но я всегда настроен позитивно! Ждите нас», — сказал Мюллер в видео, опубликованном Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).