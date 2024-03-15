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16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Баварии» Мюллер: «Арсенал» — классная команда, жду встречи с ней

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на результаты жеребьёвки пар ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Бавария
АрсеналЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команда Томаса Тухеля встретится в четвертьфинале престижнейшего еврокубкового турнира с лондонским «Арсеналом».

«Итак, “Арсенал”! Хорошая команда, хороший стадион, хороший город. Жду встречи с вами, мои друзья! Будет трудно, но я всегда настроен позитивно! Ждите нас», — сказал Мюллер в видео, опубликованном Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

Первые матчи стадии ¼ финала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.

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