Нападающий «Баварии» Мюллер: «Арсенал» — классная команда, жду встречи с ней
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на результаты жеребьёвки пар ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на результаты жеребьёвки пар ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Команда Томаса Тухеля встретится в четвертьфинале престижнейшего еврокубкового турнира с лондонским «Арсеналом».
«Итак, “Арсенал”! Хорошая команда, хороший стадион, хороший город. Жду встречи с вами, мои друзья! Будет трудно, но я всегда настроен позитивно! Ждите нас», — сказал Мюллер в видео, опубликованном Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).
Первые матчи стадии ¼ финала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.