Хаби Алонсо назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги Европы
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо назвал фаворита Лиги Европы-2023/24.
ЛиверпульЛига Европы: таблица и календарь
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо назвал фаворита Лиги Европы-2023/24.
«Для меня все ясно, я действительно считаю “Ливерпуль” фаворитом на победу в Лиге Европы», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо.
«Байер» ¼ финала Лиги Европы сыграет с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» встретится с «Аталантой».
Первые матчи этой стадии пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».