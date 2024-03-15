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16:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хаби Алонсо назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо назвал фаворита Лиги Европы-2023/24.

ЛиверпульЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Для меня все ясно, я действительно считаю “Ливерпуль” фаворитом на победу в Лиге Европы», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо.

«Байер» ¼ финала Лиги Европы сыграет с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» встретится с «Аталантой».

Первые матчи этой стадии пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».

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