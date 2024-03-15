«Надоели шары. Одни и те же команды!» В «Сити» бесятся из-за жеребьёвки ЛЧ

Представляете настроение болельщиков «Манчестер Сити» и «Реала» в момент, когда они узнали результаты жеребьёвки Лиги чемпионов? Свести эти команды уже в четвертьфинале — для кого-то громадная несправедливость. Понятно, что о таком понятии говорить глупо, когда речь идёт о случайности, но всё же. Сначала в ⅛ финала вылетел «Интер», теперь в ¼ гарантированно закончит выступление «Сити» или «Реал». Вряд ли только я считаю, что сейчас это три сильнейшие команды Европы. Но в четвёрке полуфиналистов останется только одна.

Можно ли это назвать бумерангом для Хосепа Гвардиолы? Ведь, за исключением прошлогодней ЛЧ, ставшей победной, «Сити» доставались довольно проходимые соперники на первых двух стадиях. Может, помните ПСВ, «Спортинг», «Атлетико», «Лион»? Сейчас — «Копенгаген» в ⅛ финала. Но везучая конструкция словно разрушилась. И где-то точно не заинтересованы в том, чтобы английская команда выиграла ЛЧ второй раз подряд.

С 2020 года это четвёртое пересечение данных соперников в плей-офф. Дважды лучше оказывался как раз «Сити», в том числе в полуфинале прошлого года, когда уничтожил мадридцев 4:0. Но в этот раз такого превосходства, скорее всего, не будет. «Реал» в нынешнем сезоне очень хорош: скинул с первого места «Жирону» и стремится к двум трофеям. И завоевать их им вполне под силу.

Интересна реакция руководства «Манчестер Сити» на такой жребий. Спортивный директор Чики Бегиристайн раскритиковал происходящее. В клубе словно начали заранее паниковать и боятся встречи с испанским топом.

Надоели эти шары на жеребьёвке ЛЧ. Всегда одни и те же команды, сколько можно? Это такая же жеребьёвка, что и в прошлом году. Только «Ливерпуль» поменяли на «Арсенал». Лига чемпионов — это турнир «Реала». Они могут плохо выступать в чемпионате, но в Лиге чемпионов у них исторически всё хорошо. Чики Бегиристайн спортивный директор «Манчестер Сити»

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с «Арсеналом» или «Баварией». Может, и поэтому Чики так отреагировал? Сетка для клуба действительно непростая. При этом есть пары, которым будто бы повезло больше. С другой стороны сетки «Атлетико» — «Боруссия» и «ПСЖ» — «Барселона». Максимально равные соперники, и каждый наверняка убеждён, что может добраться до финала.

А теперь представьте реакцию Симоне Индзаги — ведь его «Интер» должен был быть на месте «Атлетико» (как минимум по мнению самого специалиста). И тогда дорога к финалу очень чётко просвечивалась. Кстати, вообще не исключено, что в итоге в решающий матч пробьётся как раз команда Диего Симеоне. И уступит там «Реалу». По классике.

Теперь к Лиге Европы. Там тоже интересно. Например, в отличие от ЛЧ, на стадии ¼ финала сыграют команды из одной страны — «Милан» и «Рома». Таким образом, с января по май они проведут четыре встречи. В одной уже победил «Милан» — 3:1. Конечно, именно они видятся фаворитом противостояния. А в полуфинале победитель пары встретится с «Байером» или «Вест Хэмом».

В другой части сетки тоже интересно — «Ливерпуль» и «Аталанта». Команда Юргена Клоппа бьётся за все трофеи, и Лига Европы для неё точно не второстепенна. Поэтому настрой наверняка будет максимальный. Скорее всего, сыграет и Алексей Миранчук. «Энфилд», еврокубок — просто мечта. Победитель этой пары попадёт на «Марсель» или «Бенфику».

Но есть ощущение, что всё идёт к финалу «Байер» — «Ливерпуль». Алонсо против бывшего клуба, который он может возглавить. Это было бы (или будет?) легендарно.