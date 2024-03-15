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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин отреагировал на итоги жеребьёвки ¼ финала ЛЧ

Известный российский журналист Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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Василий Уткин отреагировал на итоги жеребьёвки ¼ финала ЛЧ | Источник: Чемпионат.com

«Какая удача, что мы увидим две игры “Реала” с “Сити”!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Восемь лучших команд европейского футбола нынешнего сезона узнали своих следующих соперников.

Пары ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

  • «Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);
  • «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • «Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
  • «ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры состоятся 16 и 17 апреля 2024 года.

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