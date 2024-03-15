Василий Уткин отреагировал на итоги жеребьёвки ¼ финала ЛЧ | Источник: Чемпионат.com

«Какая удача, что мы увидим две игры “Реала” с “Сити”!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Восемь лучших команд европейского футбола нынешнего сезона узнали своих следующих соперников.

Пары ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).