Василий Уткин отреагировал на итоги жеребьёвки ¼ финала ЛЧ
Известный российский журналист Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Реал
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Известный российский журналист Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
«Какая удача, что мы увидим две игры “Реала” с “Сити”!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, 15 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Восемь лучших команд европейского футбола нынешнего сезона узнали своих следующих соперников.
Пары ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:
Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры состоятся 16 и 17 апреля 2024 года.