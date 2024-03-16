Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.03
Реал Сосьедад
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
15.03
Тулуза
Лион
23
Футбол. Зарубежный
15.03
Эмполи
Болонья
01
Футбол. Зарубежный
15.03
Кельн
РБ Лейпциг
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Кальяри
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
13.03
Атлетико
Интер
П 3:2
21
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
12.03
Арсенал
Порту
П 4:2
10
12.03
Барселона
Наполи
31
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
5.03
Бавария
Лацио
30
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
04:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола оценил влияние Беллингема на игру «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления полузащитника Джуда Беллингема в составе мадридского «Реала».

Лига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Влияние Беллингема просто огромно. Нынешний “Реал” — совершенно другая команда, если сравнивать с прошлым сезоном. Его вклад очевиден», — приводит слова Гвардиолы BeanymanSports в соцсетях.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь