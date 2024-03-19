Лука Модрич: У «Реала» особые отношения с ЛЧ, мы преображаемся, когда слышим ее гимн

«У мадридского “Реала” особые отношения с Лигой чемпионов, именно поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. Я выиграл всего 3 титула Ла Лиги и 5 титулов Лиги чемпионов, это что-то невероятное.

Когда я перешел в «Реал Мадрид», я думал, что смогу выиграть 1 или 2 титула Лиги чемпионов. Но теперь у меня их 5! Это действительно что-то сумасшедшее, уникальное.

У нас не было хороших выступлений в Ла Лиге на протяжении многих сезонов, но когда мы слышим гимн Лиги чемпионов, игроки преображаются, мы становимся лучше и играем лучше. Это трудно объяснить, но мы счастливы, что это так. Наша связь с Лигой чемпионов отличается от связи любого другого клуба с этим турниром.