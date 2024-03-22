УЕФА выплатит компенсацию фанатам «Ливерпуля», пострадавшим во время финала ЛЧ 2022 года

«УЕФА уже предпринял ряд мер после финала 2022 года, включая выполнение рекомендаций независимой проверки и создание специальной схемы возмещения. В эту пятницу он пошёл ещё дальше, гарантировав болельщикам “Ливерпуля”, что они получат определённую сумму в качестве компенсации в связи с трудностями и проблемами, с которыми они столкнулись.



Стороны уже согласовали условия этого заявления, но они останутся конфиденциальными. УЕФА рад, что достиг общей позиции, которая, как ожидается, ознаменует завершение проблем для болельщиков. УЕФА не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу», — цитирует заявление УЕФА Sport.es.