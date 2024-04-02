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15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Энрике: У «Барселоны» будет 10 дней отдыха перед игрой ЛЧ, а у «ПСЖ» — матчи

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике порассуждал о разнице в графиках между своей командой и «Барселоной», с которой французскому гранду предстоит сыграть в ¼ финала Лиги чемпионов 10 апреля.

ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«У “Барсы” будет 10 дней отдыха, а у нас — соревновательные матчи. В моей ситуации я говорю о том, что лучше всего провести эти три матча. Если бы у меня было 10 дней отдыха, я бы приспосабливался к подобным обстоятельствам», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Перед матчем с «Барселоной» подопечные Энрике 3 апреля сыграют с «Ренном» в Кубке Франции. Затем, 6 апреля в игре 28-го тура французской Лиги 1 встретятся с «Клермоном». В свою очередь, 30 марта «Барселона» в 30-м туре Ла Лиги обыграла «Лас-Пальмас» (1:0) и до игры с «ПСЖ» больше не проведёт ни одной встречи.

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