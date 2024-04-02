Энрике: У «Барселоны» будет 10 дней отдыха перед игрой ЛЧ, а у «ПСЖ» — матчи

«У “Барсы” будет 10 дней отдыха, а у нас — соревновательные матчи. В моей ситуации я говорю о том, что лучше всего провести эти три матча. Если бы у меня было 10 дней отдыха, я бы приспосабливался к подобным обстоятельствам», — приводит слова Энрике RMC Sport.