Битва двух глобальных идей. Что сильнее — прагматизм Анчелотти или романтизм Гвардиолы?

Два тренера — две концепции

Противостояние Анчелотти и Гвардиолы не тянет на роль классического. Карьерными антагонистами Пепа называют в первую очередь Моуринью и Клоппа, Карло же, несмотря на репутацию мультикультурного тренера, ассоциируется в первую очередь с дуэлями против Спаллетти, Липпи и Капелло на внутренней арене (хотя чаще всего итальянец в качестве тренера играл против «Атлетико» Симеоне).

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 9.04.2024, 22:00 Реал - Манчестер Сити -

Во многом это объясняется тем, что Анчелотти и Гвардиола работали в одном чемпионате всего полтора сезона. За этот период «Манчестер Сити» одержал четыре победы над «Эвертоном» с общим счетом 12−2, но статус этого достижения сильно обесценивается из-за космической разницы в уровне команд. В остальном история встреч двух маэстро более равная — у Анчелотти две победы в плей-офф сезона-2013/14 над «Баварией» Пепа и выход в финал в противостоянии с «Ман Сити» в 2022-м. Гвардиола подготовил месть в Лиге чемпионов лишь год назад, на этот раз полуфинал остался за каталонцем. Сейчас же у него есть возможность сравняться с Карло в противостояниях внутри ЛЧ.

Никакого намека на личный конфликт или неприязнь между двумя великими тренерами мы за все время не увидели тоже. Анчелотти в 2019-м называл Гвардиолу гением, команды которого всегда пытаются показать что-то особенное. Пеп же вспоминал, как ездил к итальянскому мэтру на стажировку в «Милан»: «Когда люди говорят о его человеческих качествах, я понимаю, о чем идет речь, так как помню, как он заботился обо мне, когда я только начинал тренировать. На стажировке он был вежлив со мной все время, позволил поприсутствовать на одной или двух тренировках “Милана”. Мы много говорили о жизни и футболе, я восхищаюсь им».

В общем, личного нерва между двумя мужчинами точно не чувствуется. Но подоплека противостояния Гвардиолы и Анчелотти — не только в весе имен команд, которые они возглавляют, когда пересекаются в Лиге чемпионов. Матчи между ними — это сражение двух главных философских течений в мире футбола. Четкая система против импровизации, позиционная игра против разящих контратак. И эта идейная борьба уходит корнями в прошлое.

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Чей стиль лучше?

В 1990-е годы в европейский футбол пришли большие деньги — крупные спонсоры, ТВ-контракты, развитие медиа. Это дало толчок в том числе атакующему стилю, зрелище стало порой даже важнее результата. Маркером той эпохи стал взлет «Барселоны» Йохана Кройфа, которая выиграла свою первую Лигу чемпионов и начала завоевывать фан-базу по всему земному шару. Возрожденный тотальный футбол и принципы позиционной игры на поле проводил опорный полузащитник Гвардиола, который позже станет главным учеником Кройфа и продолжателем его идей.

Параллельно Арриго Сакки менял футбол на другом участке Европы, закладывая идеологический фундамент для целого поколения итальянских тренеров. В финале Лиги чемпионов 1994 года «Милан» разгромил команду мечты Кройфа 4:0. Сделал это Фабио Капелло, ученик Сакки, возглавивший команду после его ухода и построивший успех на фундаменте учителя. Сам Арриго в это время тренировал сборную Италии вместе со своим молодым ассистентом Анчелотти. Тогда победила итальянская философия, но в новом веке уже испанская позиционка покорит европейский футбол. Если постараться уместить концепцию двух идей в одно предложение, то, упрощенно, «Милан» Сакки ставил своей задачей контроль пространства, «Барселона» Кройфа — контроль мяча. И две эти философии развивались и противоборствовали друг другу на протяжении десятилетий, что продолжается и по сей день.

Не будем уходить в крайности, говоря, что стили работы Кройфа с Сакки или Гвардиолы с Анчелотти в корне отличаются. Тот же Пеп говорил, что без влияния Сакки не добился бы всего, что имеет сейчас, а сам Арриго утверждал, что Гвардиола сделал тотальный футбол более совершенным, привнеся в него четкие оборонительные принципы (то есть добавив в него кое-что от самого Сакки). Но все же идейный концепт остается различным: метод Кройфа-Гвардиолы — добиться результата через систему, под которую подобраны игроки; метод Сакки-Анчелотти — адаптировать систему под качества имеющегося состава.

Примерно то же мы видим и сейчас. Пеп варьирует схемы 4−2−3−1 и 3−2−4−1, имея под них в распоряжении потрясающих футболистов, каждый из которых четко понимает свои роли и маневры. Карло же после ухода Бензема и трансфера Беллингема кардинально перестроил схему по сравнению с прошлым сезоном и выжимает максимум из доступного ресурса.

Один — дальновидный теоретик, который устраивает революцию в игре, второй — опытный лидер, который работает по канонам, но делает это лучше других. Какой метод работы более правильный — сказать невозможно.

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Революционер-провидец может обогнать весь мир за счет своей идеи, но столкнется с трудностями, когда эта идея потеряет обаяние новизны и будет раскушена догоняющим миром. Прагматик-трудяга же может на время уходить в тень, но за счет опыта и адаптивности будет востребован на топ-уровне десятилетиями. Какой путь более верный? Это как вечный спор между фанатами «Колы» и «Пепси», IOS и Android, черного и зеленого чая — правильный ответ у каждого свой.

И в этом разрезе особенно интересно будет наблюдать за продолжением великого противостояния. Не просто Гвардиолы и Анчелотти и даже не просто «Манчестер Сити» и «Реала», а двух великих идей, которые определяют развитие футбола.