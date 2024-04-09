ИГИЛ пригрозил устроить теракты на Лиге чемпионов

В сети появилось изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфиналы на этой неделе — «Эмирейтс», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Сантьяго Бернабеу». Картинка сопровождается надписью «Убить их всех».

Отмечается, что в Испании службы безопасности проинформированы об угрозе. На матчах будут действовать специальные меры наблюдения, также решается вопрос о дополнительных мерах безопасности.