Икер Касильяс: В этом году «Реал» способен не только выбить «Сити», но и взять ЛЧ. Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе

«Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе.



Я считаю, что в этом году “Реал” способен не только выбить “Манчестер Сити”, но и выиграть Лигу чемпионов. Да, “Сити” — отличная команда, но все по-особенному, когда в соперниках “Реал”. Это лучшая пара ¼ финала из возможных.



На скамейках два лучших тренера, Пеп и Карло. Оба переизобрели себя в последние годы. Гвардиола, например, теперь играет с чистой “девяткой” в лице Холанда», — сказал бывший вратарь «Реала».