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11:19 (мск), источник: Sports

Икер Касильяс: В этом году «Реал» способен не только выбить «Сити», но и взять ЛЧ. Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе

Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Реал
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Сегодня команды встретятся в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе.

Я считаю, что в этом году “Реал” способен не только выбить “Манчестер Сити”, но и выиграть Лигу чемпионов. Да, “Сити” — отличная команда, но все по-особенному, когда в соперниках “Реал”. Это лучшая пара ¼ финала из возможных.

На скамейках два лучших тренера, Пеп и Карло. Оба переизобрели себя в последние годы. Гвардиола, например, теперь играет с чистой “девяткой” в лице Холанда», — сказал бывший вратарь «Реала».

Матч между «Реалом» и «Ман Сити» начнется в 22:00 по московскому времени.

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