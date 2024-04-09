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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Тухель — о концовке сезона с «Баварией»: Мы доведём дело до конца

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своём будущем в качестве наставника мюнхенского клуба.

БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что по завершении сезона Тухель покинет пост главного тренера немецкого клуба.

«Я всегда отдаю все силы команде, которую тренирую. Я счастлив, что могу тренировать на таком уровне. Я не хочу читать заголовки о других клубах. Я буду отдавать все силы “Баварии” до последнего матча, и меня устраивает это решение. В конце концов, это всего лишь футбол. Я и мой тренерский штаб — наши самые суровые критики. Мы доведём дело до конца. Это то, о чём мы договорились, и я остаюсь при своём мнении», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне под руководством Томаса Тухеля мюнхенцы пробились в ¼ финала Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом», и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидирующему «Байеру» 16 очков.

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