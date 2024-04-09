Тухель — о концовке сезона с «Баварией»: Мы доведём дело до конца

«Я всегда отдаю все силы команде, которую тренирую. Я счастлив, что могу тренировать на таком уровне. Я не хочу читать заголовки о других клубах. Я буду отдавать все силы “Баварии” до последнего матча, и меня устраивает это решение. В конце концов, это всего лишь футбол. Я и мой тренерский штаб — наши самые суровые критики. Мы доведём дело до конца. Это то, о чём мы договорились, и я остаюсь при своём мнении», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).