«Арсенал» — «Бавария»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Объявлены стартовые составы «Арсенала» и «Баварии» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
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БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Объявлены стартовые составы «Арсенала» и «Баварии» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивир, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Сака, Хаверц, Мартинелли. Запасные: Рамсдейл, Хайн, Парти, Жезус, Смит-Роу, Нкетиа, Томиясу, Троссар, Виейра, Нельсон, Эль-Ненни, Зинченко.
«Бавария»: Нойер, Дэвис, де Лигт, Дайер, Киммих, Лаймер, Горецка, Мусиала, Гнабри, Сане, Кейн. Запасные: Перец, Ульрайх, Упамекано, Ким, Коман, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Геррейру, Мюллер, Тель, Мазрауи, Павлович.
Матч «Арсенал» — «Бавария» состоится в Лондоне и начнется в 22:00 мск.