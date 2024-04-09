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22:16 (мск), источник: Sport24

Модрич и Де Брейне остались в запасе «Реала» и «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Манчестер Сити» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Реал
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь

Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич остался на скамейке запасных сливочных. У «Сити» с первых минут на поле не выйдет Кевин Де Брейне, а место в воротах займет Штефан Ортега.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Камавинга, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус. Запасные: Кепа, Гонсалес, Милитао, Начо, Модрич, Хоселу, Васкес, Себальос, Гарсия, Браим Диас, Гюлер.

«Манчестер Сити»: Ортега, Диаш, Стоунс, Аканджи, Гвардиол, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанд. Запасные: Эдерсон, Карсон, Доку, Де Брейне, Альварес, Гомес, Нунес, Бобб, Сусохо, Льюис.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в Мадриде и начнется в 22:00 мск.

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