Модрич и Де Брейне остались в запасе «Реала» и «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Манчестер Сити» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Манчестер Сити» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич остался на скамейке запасных сливочных. У «Сити» с первых минут на поле не выйдет Кевин Де Брейне, а место в воротах займет Штефан Ортега.
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Камавинга, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус. Запасные: Кепа, Гонсалес, Милитао, Начо, Модрич, Хоселу, Васкес, Себальос, Гарсия, Браим Диас, Гюлер.
«Манчестер Сити»: Ортега, Диаш, Стоунс, Аканджи, Гвардиол, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанд. Запасные: Эдерсон, Карсон, Доку, Де Брейне, Альварес, Гомес, Нунес, Бобб, Сусохо, Льюис.
Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в Мадриде и начнется в 22:00 мск.