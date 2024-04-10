«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Манчестер Сити» отметились Бернарду Силва (2-я минута), Фил Фоден (66) и Йошко Гвардиол (71). У «Реала» отличились Родриго (14) и Федерико Вальверде (79). На 12-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш забил мяч в свои ворота.
В другом матче английский «Арсенал» дома сыграл вничью с германской «Баварией» (2:2). В составе хозяев мячи забили Букайо Сака (12-я минута) и Леандро Троссард (76). У гостей отличились Серж Гнабри (18) и ранее выступавший за «Тоттенхэм» англичанин Гарри Кейн (32). Ответные матчи состоятся 17 апреля в Манчестере и Мюнхене.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.