«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Манчестер Сити» отметились Бернарду Силва (2-я минута), Фил Фоден (66) и Йошко Гвардиол (71). У «Реала» отличились Родриго (14) и Федерико Вальверде (79). На 12-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш забил мяч в свои ворота.

В другом матче английский «Арсенал» дома сыграл вничью с германской «Баварией» (2:2). В составе хозяев мячи забили Букайо Сака (12-я минута) и Леандро Троссард (76). У гостей отличились Серж Гнабри (18) и ранее выступавший за «Тоттенхэм» англичанин Гарри Кейн (32). Ответные матчи состоятся 17 апреля в Манчестере и Мюнхене.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).