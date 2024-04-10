Пау Кубарси станет самым молодым игроком стартового состава в истории ¼ финала Лиги чемпионов
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси выйдет в старте в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси выйдет в старте в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Как сообщает ESPN FC, в возрасте 17 лет и 79 дней Кубарси станет самым молодым защитником в истории, вышедшим в стартовом составе в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Кубарси сыграл только в одном матче ЛЧ.
Матч «ПСЖ» — «Барселона» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже начнется в 22:00 мск.