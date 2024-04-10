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22:15 (мск), источник: Sport24

Пау Кубарси станет самым молодым игроком стартового состава в истории ¼ финала Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси выйдет в старте в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

ПСЖ
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Как сообщает ESPN FC, в возрасте 17 лет и 79 дней Кубарси станет самым молодым защитником в истории, вышедшим в стартовом составе в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Кубарси сыграл только в одном матче ЛЧ.

Матч «ПСЖ» — «Барселона» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже начнется в 22:00 мск.

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