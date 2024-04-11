«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Рафинья (37-я и 62-я минута) и Андреас Кристенсен (77). У ПСЖ отличились Усман Дембеле (48) и Витинья (51).

В другом матче испанский «Атлетико» со счетом 2:1 дома обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда. У победителей отличились Родриго де Пауль (4-я минута) и Самуэл Лино (32). У проигравших мяч забил Себастьян Аллер (81). Ответные встречи пройдут 16 апреля.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).