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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:07 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Футболисты испанской «Барселоны» со счетом 3:2 обыграли французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

ПСЖ
Барселона
Атлетико
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Рафинья (37-я и 62-я минута) и Андреас Кристенсен (77). У ПСЖ отличились Усман Дембеле (48) и Витинья (51).

В другом матче испанский «Атлетико» со счетом 2:1 дома обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда. У победителей отличились Родриго де Пауль (4-я минута) и Самуэл Лино (32). У проигравших мяч забил Себастьян Аллер (81). Ответные встречи пройдут 16 апреля.

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Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

ПСЖ
2:3
Первый тайм: 0:1
Барселона
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