«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Рафинья (37-я и 62-я минута) и Андреас Кристенсен (77). У ПСЖ отличились Усман Дембеле (48) и Витинья (51).
В другом матче испанский «Атлетико» со счетом 2:1 дома обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда. У победителей отличились Родриго де Пауль (4-я минута) и Самуэл Лино (32). У проигравших мяч забил Себастьян Аллер (81). Ответные встречи пройдут 16 апреля.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.