«ПСЖ» перевернул игру с «Барсой» за пару минут. Но Хави устроил ещё более крутой камбэк!

«ПСЖ» и «Барселона» поддержали тренд ¼ финала этой Лиги чемпионов. Результативный матч завершился неожиданной победой команды Хави, которая через шесть дней будет фаворитом в ответной игре в столице Каталонии.

В состав «Барселоны» вернулся де Йонг, который пропустил месяц и неделю из-за травмы. А вот у «ПСЖ» была ощутимая потеря: матч из-за дисквалификации пропускал Хакими. На позиции правого защитника его подменял штатный центрбек, капитан команды Маркиньос. Парижане играли фактически по схеме 4−4−2 с Мбаппе и Дембеле в роли форвардов в широких позициях. Под ними при владении действовал либо Асенсио, либо кто-то другой из хавбеков. Схема «Барсы» при обороне тоже нередко напоминала 4−4−2, так как Гюндоган поднимался в прессинг к Левандовскому.

Поначалу «ПСЖ» заметно больше владел мячом, словно Луис Энрике действительно задался целью доказать всему миру, что он лучше подходит под философию «Барселоны», чем Хави и кто-либо ещё. Однако в позиционном наступлении парижане не были столь опасны, как в переходных фазах на скорости. Когда у тебя есть Мбаппе в таких ситуациях, голевые моменты всегда будут. В первом тайме Килиан шесть раз проникал с мячом в штрафную «Барсы», правда, нанёс только один удар из её пределов — защитники хорошо блокировали французскую звезду. Удар Килиана на четвёртой минуте мимо ворот стал первым для хозяев.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 16.04.2024, 22:00 Барселона - ПСЖ -

Ещё запомнился момент, когда Мбаппе оказался на газоне в штрафной «Барселоны» после единоборства с Канселу. Скорее всего, был бы назначен пенальти, если бы судьи не зафиксировали офсайд у Килиана. Но больше парижане ничего не создали. А вот команда Хави, выдержав стартовое давление, почувствовала, что ничего страшного в этом «ПСЖ» нет, выравняла игру и стала находить свои голевые моменты. Ей на руку, помимо всего прочего, была неуверенность Доннаруммы, который хорошо сыграл первый эпизод, фактически предотвратив выход один на один, но потом стал ошибаться.

Промах голкипера на выходе едва не стоил «ПСЖ» пропущенного гола после углового — итальянца подстраховал вынесший мяч с линии ворот Мендеш. Команда Хави вообще опасно разыгрывала стандарты. А незадолго до перерыва «Барселона» всё же забила, и тут опять не здорово сыграл Доннарумма. Каталонцы вышли из-под прессинга за счёт Левандовского, которого не единожды упускал Бералдо (молодому бразильскому новичку «ПСЖ» пока не хватает опыта на топ-уровне в Лиге чемпионов), а после передачи в штрафную Джанлуиджи неудачно отбил мяч на Рафинью — бразилец свободно поразил открытую цель.

После перерыва Луис Энрике, признав, что проигрывает бой, перестроил команду. Потерянного Асенсио поменял Баркола, а в обороне Маркиньос и Эрнандес поменялись местами. При владении «ПСЖ» вообще образовывал тройку сзади с капитаном- «либеро». Чемпионы Франции разбежались, «Барса» же оказалась к этому не готова. Уже на 48-й минуте экс-игрок каталонцев Дембеле забил своей бывшей команде. Это всего лишь второй его гол за парижан — ранее он только «Монако» в Лиге 1 огорчил. Дембеле с Мбаппе разыграли «двоечку» слева, а потом мяч удачно вернулся к Усману после отскока от Араухо. Де Йонг не смог заблокировать удар под перекладину, тер Штеген не спас.

Ещё через пару минут поймавший кураж «ПСЖ» забил второй гол. У парижан получилась хорошая быстрая атака, а защитники «Барселоны» прозевали врывание Витиньи. Юный Кубарси, который до того был безупречен, не успел помешать португальцу пробить. Луис Энрике торжествовал — в ⅛ финала его тактические решения точно так же изменили ход домашней встречи с «Реалом Сосьедад».

Казалось, команда Хави вчистую проигрывает второй тайм. Потом ещё и Баркола зарядил в перекладину. Но тут и тренер «Барсы» показал своё мастерство умелым движением фигур. Замена Серхи Роберто на Педри на исходе часа матча сыграла уже через минуту! Доннарумма вынес мяч на чужого, «ПСЖ» ещё не переключился по позициям на оборону, а Педри исполнил чудо-пас в штрафную. Его проникающая передача пошла в зону между Бералдо и Мендешем, который только в спину посмотрел Рафинье. Бразилец оформил дубль классным, непростым ударом в касание.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отличный получался футбол на «Парк де Пренс», как и накануне в Лиге чемпионов. Увлекательный, богатый на голы и неожиданные повороты сюжета. Разве что надежды парижан на Мбаппе не совсем оправдывались — Кунде с Араухо и грамотной подстраховкой справлялись с форвардом. Впрочем, благодаря акценту защитников «Барсы» на Килиане больше возможностей получали другие игроки «ПСЖ». Тот же Дембеле за 20 минут до конца имел шанс оформить дубль, однако пробил в штангу.

Хави выпустил Кристенсена вместо подуставшего де Йонга, чтобы укрепить оборону, а его запасной забил через минуту. Чудеса! «Барселона» всё-таки превратила стандарт в гол. Гюндоган здорово подал во вратарскую, Доннарумма не рискнул идти на мяч (хотя должен был, конечно) после предыдущих ошибок на выходах, а датчанин выиграл воздух. Ещё один потрясающий факт: Кристенсен забил в свой 28-й день рождения. Третий гол «Барсы» сбил «ПСЖ» с ног — у команды Луиса Энрике опять пропала стройность в игре. Хозяева вымучивали моменты, Мбаппе нанёс свой первый удар во второй половине лишь в компенсированное время. И Париж проиграл.